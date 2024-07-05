Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 5 Temmuz 2024

ABD'de açıklanan veriler ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ederken, iş gücü piyasasının da soğuma sinyalleri vermesiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde faiz indirimine gitme ihtimalinin artması varlık fiyatlarına olumlu yansıması sürüyor.

Altının ons fiyatı, 2 bin 361 dolardan alıcı buluyor. Gram altın ise 2 bin 479 TL civarında seyretti. Çeyrek altın ise 4 bin 054 seviyesinde el değiştirdi.