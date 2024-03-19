Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 19 Mart 2024
Altın fiyatları, doların başlıca para birimleri karşısında iki haftanın zirvesine yakın yatay seyretmesiyle gerilemesini sürdürüyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,09 düşüş gösterdi. Gram ve çeyrek altın yatay seyrediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 19 Mart 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ediyor.
Bankanın yarın para politikasında değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, fiyatlamalar piyasalarda bankanın faiz indirimlerine mayısta da başlamayacağına ikna olduğunu gösteriyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,07 gerileyerek 2 bin 158,80 dolar seviyesinde işlem gördü.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.483,77 lira
Çeyrek altın 3.669,90 lira
Yarım altın 7.339,80 lira
Cumhuriyet altını 14.632 lira
Gremse altın 41.895,00 liradan satılıyor.