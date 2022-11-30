Altın fiyatları yükseliyor

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 42 bin lira, en yüksek 1 milyon 62 bin 312 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 1 milyon 58 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 980 milyon 464 bin 739,85 lira, işlem miktarı ise 3.786,13 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 51 milyon 730 bin 55,64 lira düzeyinde gerçekleşti.