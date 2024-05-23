ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları ne kadar? 23 Mayıs

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düşmesinin ardından hızla yükselen altın fiyatları normalleşmeye başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, son verilerin dezenflasyon sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini gösterdiğini ve bazı banka yetkililerin gerekmesi halinde faiz oranlarını artırmaya açık olduğunu ortaya koydu. Fed tutanakları sonrası altın fiyatları düşüşe geçti.

Ons altın güne 2378 dolardan başladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 0,25 gerileyerek 2.369,77 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın da güne 2.462 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2.449,03 lira, en yüksek de 2.468,14 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 2454 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise şu sıralarda 4.013,53 lira seviyesinde seyrediyor.

Serbest piyasada güncel altın fiyatları

Gram altın 2.456,45 lira

Çeyrek altın 4.016,30 lira

Yarım altın 8.032,60 lira

Cumhuriyet altını 16.016 lira

Gremse altın 40.171,00 liradan satılıyor.