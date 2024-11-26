Altın ve Bitcoin dalgalı, dolar güçleniyor: Küresel piyasalar denge arayışını sürdürüyor

Küresel piyasalarda dikkatler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün yayımlayacağı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi. Piyasalarda, Fed’in gelecekteki faiz oranlarına dair yol haritası ve ABD ekonomisinin büyüme görünümüne dair ipuçları aranıyor.

Fed’in para politikası konusundaki belirsizliklerin yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sonrası açıklamaları ve kabinesindeki isimler piyasalarda fiyatlamaları etkileyen ana faktörler arasında yer alıyor.

Trump’ın özellikle Meksika ve Kanada’dan gelen ürünlere yüzde 25, Çin’den gelen ürünlere ise ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağı açıklaması küresel ticarette endişelere neden oldu.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, faizlerin düşmeye devam edeceğini öngörürken, makroekonomik veriler ve Fed’in projeksiyonları piyasalarda dalgalanma yaratıyor. Para piyasalarında, Fed’in aralık ayında yüzde 56 olasılıkla 25 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Jeopolitik gerilimler piyasaları baskılıyor

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD’nin Tayvan’ı korumak için Japonya ve Filipinler’de üsler kuracağına dair iddiaların küresel risk iştahını baskıladığını belirtti.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında dalgalı bir seyir görüldü. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 değer kaybederken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Avrupa borsalarında ise ekonomik yavaşlama sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin açıklamaları takip ediliyor. ECB yetkilileri, enflasyon hedeflerine ulaşma konusundaki iyimserliğini korurken, hizmet sektörü fiyatlarının hâlâ bir risk unsuru olduğunu ifade etti.

Altın ve dolar güçleniyor

Küresel piyasalardaki belirsizliklerle altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 6 artışla 2.720 dolara çıkmasının ardından bugün 2.620 dolar seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise 107,1 seviyesine yükselerek güçlenme eğilimini sürdürüyor.

Bitcoin ise artan satış baskısıyla 94.270 dolara geriledi. Brent petrol fiyatları yüzde 0,1 artışla 72,7 dolardan işlem görürken, bakır fiyatlarında ise düşüş gözlemlendi.

Yurt içi piyasalar ve beklentiler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün yüzde 1,15 artışla 9.659,96 puana yükseldi. Dolar/TL ise 34,57’den işlem görmeye devam ediyor.

Analistler, Türkiye’de bugün sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise FOMC tutanakları ve ABD konut verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100’de 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade ediyor. Bugün piyasaların yönünü, ABD’den gelecek veriler ve Fed tutanaklarından çıkacak mesajlar şekillendirecek.