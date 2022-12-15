Altın yeni yılda yükselişine devam edecek mi?

Vatandaşın yatırım aracı gözdesi altına rağbet devam ediyor. Gram altın fiyatının uzun süredir 1000 TL’nin üzerinde olduğu görülürken, akıllarda yer alan soruysa altının yeni yılda nasıl seyredeceği.

Geçtiğimiz haftalarda altının gramı 1068 lirayı görerek yeni zirvesini belirlerken, bu hafta 1048 TL’lerde olduğu görülüyor. Peki, altın fiyatları yeni yılla birlikte yükselecek mi, düşecek mi yoksa yerinde mi sayacak? 2023’te altın fiyatları ne olacak? Sektörde 30 yılı geride bırakan İnci Gold’un Genel Müdürü Cüneyt Kurtulmuş, akıllara takılan bu sorulara yanıt verirken, altını bekleyen gelişmeleri değerlendirdi.

“Altın fiyatları ABD’deki faiz artışları sebebiyle dizginlenmiş durumda”

“Altın fiyatlarının önümüzdeki zamanlarda artacağını düşünmüyorum” diyen İnci Gold’un Genel Müdürü Cüneyt Kurtulmuş, “Altın fiyatları ABD’deki faiz artışları sebebiyle dizginlenmiş durumda. Dolayısıyla 2023 yılında altın fiyatları için sunu söyleyebilirim; ABD, 2023 yılında faizleri sabit tutarsa ons bazında ciddi hareketler beklemiyoruz. Ülkemiz için de şu anda 18 civarında olan TL/dolar kuru önümüzdeki yılda konuşulduğu gibi 25 TL veya 30 TL seviyelerine gelirse, altın fiyatları TL bazında artacaktır” diyor. Ancak yeni yılda TL’nin dolara karşı değer kaybetmesiyle birlikte bu durumun altına da yansıyabileceğini belirten Kurtulmuş, şunları söylüyor:

“Yeni yılda TL’nin dolara karşı değer kaybetmesi ve ons bazında altın fiyatları ekstra bir artış yapmaması durumunda, TL’nin artışı oranında altın fiyatları da artacaktır. Dolayısıyla bu TL bazındaki artış, altın fiyatlarına o nispette yansıyacaktır.”

Hem hediye hem de yatırım aracı

Yeni yıla sayılı günler kala çam ağaçları ve yılbaşı temalı ürünler de vitrinlerde yerini aldı. Sevdiklerine yeni yıl hediyesi almak isteyenler, şimdiden araştırmalarına başladı. Her yaşa ve herkese hitap eden hediye seçeneklerinden biri de altın takılar. Yeni yıl öncesi takılara ilginin de yoğun olduğunu belirten Kurtulmuş, “Takı hem günlük kullanım açısından hem de yatırım amaçlı olarak talep görüyor. Özellikle aksesuar olarak da düşünüldüğünde altın değerini daima koruyan, seçerken, kullanırken ve takarken de kazandıran bir yatırım aracı. Bu, dünya döndükçe aynı kalacak. Bundan dolayı tüketici takı alacaksa az olsun ama altın olsun, değerini korusun, değiştirme olanağı, alternatifi hep yaşasın diye bakıyor” diyor.