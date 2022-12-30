Altın yükselişini sürdürdü: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları açıklandı
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlayarak, 1.095 lira seviyesine ulaştı. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,51 artışla 1.092 liradan tamamlamıştı. Gram altın fiyatının bugün de yükselişini sürdürdüğü görüldü ve saat 10.30 itibariyle yüzde 0,3 değer kazandığı açıklandı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.095 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.795 lira, Cumhuriyet altını da 7.280 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,57 artarak günü 1.814 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.819 dolardan işlem görüyor.
"Endişelerin hafiflemesine yardımcı oluyor"
Analistler, ABD'de açıklanan verilerle görülen iş gücü piyasalarının yavaş yavaş da olsa ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedefleri doğrultusunda güç kaybetmeye başladığına dair işaretlerin Fed'in faiz artırımlarına ilişkin endişelerin hafiflemesine yardımcı olduğunu bildirdi.
Piyasa hacmi düşük, oynaklık yüksek
Altın fiyatlarının faiz artırımına yönelik endişelerin azalmasından destek bulduğunu aktaran analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle piyasalarda hacimlerin düşük, oynaklığın yüksek olduğunu belirtti.
Analistler, bugün ABD'de Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.840 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.