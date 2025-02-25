'Altına hücum' başladı: Riskler arttı, Merkez Bankaları altına sığınıyor! TCMB de zirvelerde

Küresel ekonomide artan belirsizlikler, enflasyon baskıları ve jeopolitik riskler, merkez bankalarının altın alımlarını hızlandırmasına neden oldu. Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) "2024 Altın Talep Eğilimleri" raporuna göre, merkez bankaları art arda üçüncü kez yıllık 1000 tonun üzerinde altın satın aldı. 2023'te 1051 ton altın alan merkez bankaları, 2024’te de agresif alımlarına devam ederek 1045 ton altını rezervlerine ekledi.

Merkez bankalarının altına yönelmesinde enflasyonist baskılar, küresel ticaretteki belirsizlikler ve ABD dolarının uluslararası rezerv para rolündeki zayıflama etkili oldu. Uzmanlar, altının kriz dönemlerinde bir güvenli liman olarak görülmesi nedeniyle bankaların portföylerinde değerli metalin oranını artırma eğiliminde olduğunu belirtiyor.

Türkiye, en fazla altın alan ikinci ülke oldu

2024 yılında en fazla altın alımı yapan ülke 90 tonla Polonya olurken, Türkiye 75 tonluk alımla ikinci sıraya yerleşti. Türkiye’nin toplam altın rezervi 615 tona ulaşırken, dış rezervlerinin yüzde 36’sını altın oluşturuyor. Son dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) altın rezervlerinde de belirgin bir artış yaşandı. 14 Şubat haftasında merkez bankasının altın rezervleri 1 milyar 912 milyon dolar artarak 72 milyar 475 milyon dolara yükseldi.

ABD, Almanya ve İtalya zirvede

Dünya genelinde merkez bankalarının toplam altın rezervi 37 bin 775 tona ulaştı. En fazla altın rezervine sahip ülke, 8 bin 133,5 tonla ABD oldu. ABD'yi 3 bin 351,5 tonla Almanya, 2 bin 451,8 tonla İtalya takip etti. IMF, Fransa, Rusya ve Çin gibi ülkeler de önemli rezervlere sahip bulunuyor.

Rusya ve Çin altın stoklarını artırıyor

Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle karşı karşıya kaldığı ekonomik yaptırımlara karşı direnç oluşturmak için altın rezervlerini artırıyor. Ülkenin toplam 2 bin 335,9 ton altını bulunuyor ve bu miktar, dış rezervlerinin yüzde 32’sine denk geliyor.

Çin de ABD ile süregelen ticaret savaşı ve Tayvan gerilimleri nedeniyle altına yönelmiş durumda. Çin Merkez Bankası geçtiğimiz yıl 44 ton altın alırken, 2024 Ocak ayında rezervlerine 5 ton daha ekledi.

Altın ons fiyatı rekor kırıyor

Merkez bankalarının güçlü altın alımları, ons altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşıdı. Yıla 2 bin 623 dolardan başlayan altının ons fiyatı, art arda 10 kez rekor kırarak yaklaşık 330 dolarlık bir yükseliş gösterdi. Analistler, ABD’de Donald Trump’ın yeniden başkan olması durumunda ticaret politikalarının daha da sertleşeceğini ve bunun altın talebini artıracağını öngörüyor.

Öte yandan, yapay zeka teknolojileri ve elektronik sektörü gibi alanlarda artan altın kullanımı da fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Dünya genelinde merkez bankalarının alımlara devam etmesi halinde, altın fiyatlarının yeni rekorlar kırabileceği belirtiliyor.