Altında hesaplar sil baştan! Yeni tahminler ve hedef fiyatlar belli oldu

ABD-İran ateşkesi ve Hürmüz Boğazı'nda trafiğin yeniden başlaması altında düşüş trendini tersine çevirirken hafta kapanışında spot altın yüzde 1,0 artarak ons ​​başına 4 bin 838 doları, gram altın yüzde 2,48 artışla 7 bin 28 lirayı, cumhuriyet altını ise yüzde 2,47 artışla 47 bin 338 lirayı gördü. Çeyrek altının fiyatı da yüzde 2,48 yükselişle 11 bin 772 liraya çıktı.

Hürmüz Boğazı yeniden kapandı

ABD hazine tahvil getirilerindeki düşüş, petrol fiyatlarındaki artış ve doların zayıflaması altını desteklerken Hürmüz'deki iyimser hava kısa sürdü. İran, ABD ablukasını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nı yeniden geçişlere kapattı.

Bu gelişme, enerji risk primini hızla artırırken altın için hesaplamaları da yeniden değiştirdi. Analistlere göre altın yönünü, ateşkesin kalıcı olup olmayacağına, tahvil getirileri ile doların düşüşünü sürdürüp sürdürmeyeceğine ve Fed'in faiz indirimine göre çizecek.

Bankaların 2026 tahminleri

Analistlerin 2026 yılı için altın fiyat hedefleri ise genel olarak yüksek kalmaya devam ediyor. Goldman Sachs 5 bin 400 dolarlık bir hedef belirlerken, altını en güvenli uzun vadeli yatırım aracı olarak nitelendiren JPMorgan 6 bin 300 dolarlık bir tahminde bulunuyor. Deutsche Bank ise 6 bin 000 dolar öngörüyor.

2026 için 5 bin 600 dolar öngören UBS, doların güçlenmesi ve faiz beklentilerinin ardından kısa vadeli tahminini haziran ayı için 5 bin 200 dolara düşürdü. Reuters'ın 30 stratejistle yaptığı ankette ise 2026 için medyan tahmin 4 bin 746 dolar olarak belirlendi.

Ons altında rekor seviye 5 bin 589 dolarla 28 Ocak 2026'da kaydedilmişti.

Bugün 4 bin 830 dolar seviyesinde olan metal, rekor seviyesinin yüzde 13 altında seyrederken analistler düşük faiz oranları, zayıflayan dolar ve azalan jeopolitik risk gibi makroekonomik koşulların farkı kapatabileceğini öngörüyor.

Altında 8 bin dolar öngörüsü

Wells Fargo Securities'in baş hisse senedi stratejisti Ohsung Kwon ise altının 2027 sonuna kadar 4.500 dolara kadar geri çekileceğini, iyimser senaryoda ise fiyatların ons başına 8 bin 000 dolara ulaşabileceğini öngördü.

BCA Research'ün son raporunda da altının klasik 'güvenli liman' rolünün ötesine geçerek kurumsal portföylerde stratejik bir varlık haline geldiği, bu özelliği sayesinde altının portföydeki genel düşüşü sınırlayan güçlü bir çeşitlendirme aracına dönüştüğü kaydedilmişti.