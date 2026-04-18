Yüksek benzin fiyatları sürücüleri vurdu: Paylaşımlı ulaşımda şoförler kontak kapattı

Yüksek benzin fiyatları sürücüleri vurdu: Paylaşımlı yolculukta kontak kapandı
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 6 dolara yaklaşan benzin fiyatları, Uber ve Lyft sürücülerinin gelirini ciddi şekilde düşürdü. Artan maliyetler nedeniyle birçok sürücü işi bırakmayı değerlendirirken bazı sürücüler ise yola bile çıkmadı.
Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle yükselen petrol fiyatları, ABD’de özellikle Kaliforniya eyaletinde akaryakıt maliyetlerini rekor seviyelere taşıdı. Ortalama benzin fiyatının 6 dolara yaklaştığı eyalette, gig ekonomisinde çalışan sürücüler ciddi gelir kaybı yaşıyor.
Kazançlar yarı yarıya düştü
Lyft sürücüsü John Mejia, geçmişte birkaç saat içinde yüzlerce dolar kazanabildiğini ancak artık uzun saatler çalışmasına rağmen gelirinin ciddi şekilde düştüğünü belirtti. Sürücüler, artan yakıt ve bakım giderlerinin kazançlarını erittiğini ifade ediyor.
Sürücüler daha seçici davranıyor
Artan maliyetler karşısında sürücüler, daha kârlı yolculukları tercih etmeye başladı. Düşük ücretli yolculuklar reddedilirken, yoğun saatlerde çalışma ve trafikten kaçınma gibi yöntemler öne çıkıyor. Bazı sürücüler ise yolculuğa hiç başlamıyor.
Şirketlerin destekleri yetersiz bulunuyor
Uber ve Lyft, yakıt indirimleri ve nakit iade kampanyalarıyla sürücülere destek vermeye çalışsa da, sürücüler bu teşviklerin sınırlı ve karmaşık şartlara bağlı olduğunu savunuyor.
Sektörde çıkışlar artabilir
Uzmanlara göre yüksek akaryakıt fiyatlarının devam etmesi halinde daha fazla sürücü platformlardan ayrılabilir. Bu durumun, ilerleyen dönemde yolculuk ücretlerinin artmasına yol açabileceği değerlendiriliyor.
Ekonomistler, petrol akışında normalleşme yaşansa bile akaryakıt fiyatlarının kısa sürede gerilemesinin zor olduğunu belirtiyor.