Yüksek benzin fiyatları sürücüleri vurdu: Paylaşımlı ulaşımda şoförler kontak kapattı

Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle yükselen petrol fiyatları, ABD’de özellikle Kaliforniya eyaletinde akaryakıt maliyetlerini rekor seviyelere taşıdı. Ortalama benzin fiyatının 6 dolara yaklaştığı eyalette, gig ekonomisinde çalışan sürücüler ciddi gelir kaybı yaşıyor.

Kazançlar yarı yarıya düştü

Lyft sürücüsü John Mejia, geçmişte birkaç saat içinde yüzlerce dolar kazanabildiğini ancak artık uzun saatler çalışmasına rağmen gelirinin ciddi şekilde düştüğünü belirtti. Sürücüler, artan yakıt ve bakım giderlerinin kazançlarını erittiğini ifade ediyor.

Sürücüler daha seçici davranıyor

Artan maliyetler karşısında sürücüler, daha kârlı yolculukları tercih etmeye başladı. Düşük ücretli yolculuklar reddedilirken, yoğun saatlerde çalışma ve trafikten kaçınma gibi yöntemler öne çıkıyor. Bazı sürücüler ise yolculuğa hiç başlamıyor.

Şirketlerin destekleri yetersiz bulunuyor

Uber ve Lyft, yakıt indirimleri ve nakit iade kampanyalarıyla sürücülere destek vermeye çalışsa da, sürücüler bu teşviklerin sınırlı ve karmaşık şartlara bağlı olduğunu savunuyor.

Sektörde çıkışlar artabilir

Uzmanlara göre yüksek akaryakıt fiyatlarının devam etmesi halinde daha fazla sürücü platformlardan ayrılabilir. Bu durumun, ilerleyen dönemde yolculuk ücretlerinin artmasına yol açabileceği değerlendiriliyor.

Ekonomistler, petrol akışında normalleşme yaşansa bile akaryakıt fiyatlarının kısa sürede gerilemesinin zor olduğunu belirtiyor.