Hürmüz Boğazı açıldı, piyasalar olumlu yanıt verdi: Petrol hızlı düştü
Lübnan’daki ateşkes süreciyle aynı dönemde İran’dan yeni adım geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi geçişlerine tamamen açıldığını açıkladı. Haberin ardından petrol piyasasında sert bir geri çekilme yaşandı ve fiyatlar yüzde 9’un üzerinde düşüş kaydetti. Küresel piyasalardaki bu hareketlilik Borsa İstanbul’a da yansıdı ve endeks yükselişe geçti. Öte yandan gram altın tarafında yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Altının gram fiyatı 7 bin TL seviyesinin üzerine çıktı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgede tansiyonu düşüren adımı attı. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ticari gemi geçişlerine yönelik kısıtlamaların ateşkes süresi boyunca kaldırıldığını duyurdu.
Ticari gemilere geçiş serbest olacak
Arakçi, koordineli güzergah vurgusuyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli güzergah üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine tamamen izin verilmiştir."
Uygulama geçici olacak
Açıklamada, söz konusu kararın kalıcı olmadığına işaret edilerek, uygulamanın yalnızca Lübnan’daki ateşkes süresiyle sınırlı olacağı belirtildi. Deniz trafiğinin yönetimine ilişkin teknik sürecin ise Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından yürütüleceği ifade edildi.
Altın ve gümüş yükseldi
Açıklamanın ardından değerli metallerde yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Ons altın yüzde 1,3 artışla 4 bin 850 doların üzerine çıkarak son iki günün zirvesini gördü. Gram altın 7 bin lira eşiğini aşarken, ons gümüş de yüzde 4,5 yükselerek 17 Mart’tan bu yana ilk kez 82 dolar seviyesinin üzerine çıktı.
Petrol fiyatlarında sert düşüş
Hürmüz Boğazı’nın yeniden sevkiyata açılacağına yönelik haber akışı, enerji piyasalarında aşağı yönlü baskı oluşturdu. Arz endişelerinin azalmasıyla birlikte petrol fiyatlarında yüzde 10’u aşan düşüş yaşandı. Brend petrol 87 dolara kadar geriledi.
Borsa İstanbul yükselişe geçti
Jeopolitik risklerin azalması ve enerji maliyetlerinin gerileyebileceği beklentisi, yurt içi piyasalara da yansıdı. Açıklama sonrası Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 1,2’nin üzerinde değer kazandı.