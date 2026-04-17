Hürmüz Boğazı açıldı, piyasalar olumlu yanıt verdi: Petrol hızlı düştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgede tansiyonu düşüren adımı attı. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ticari gemi geçişlerine yönelik kısıtlamaların ateşkes süresi boyunca kaldırıldığını duyurdu.

Ticari gemilere geçiş serbest olacak

Arakçi, koordineli güzergah vurgusuyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli güzergah üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine tamamen izin verilmiştir."

Uygulama geçici olacak

Açıklamada, söz konusu kararın kalıcı olmadığına işaret edilerek, uygulamanın yalnızca Lübnan’daki ateşkes süresiyle sınırlı olacağı belirtildi. Deniz trafiğinin yönetimine ilişkin teknik sürecin ise Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından yürütüleceği ifade edildi.

Altın ve gümüş yükseldi

Açıklamanın ardından değerli metallerde yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Ons altın yüzde 1,3 artışla 4 bin 850 doların üzerine çıkarak son iki günün zirvesini gördü. Gram altın 7 bin lira eşiğini aşarken, ons gümüş de yüzde 4,5 yükselerek 17 Mart’tan bu yana ilk kez 82 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Petrol fiyatlarında sert düşüş

Hürmüz Boğazı’nın yeniden sevkiyata açılacağına yönelik haber akışı, enerji piyasalarında aşağı yönlü baskı oluşturdu. Arz endişelerinin azalmasıyla birlikte petrol fiyatlarında yüzde 10’u aşan düşüş yaşandı. Brend petrol 87 dolara kadar geriledi.

Borsa İstanbul yükselişe geçti

Jeopolitik risklerin azalması ve enerji maliyetlerinin gerileyebileceği beklentisi, yurt içi piyasalara da yansıdı. Açıklama sonrası Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 1,2’nin üzerinde değer kazandı.