Uber’den Türkiye hamlesi: Getir’in teslimat hizmetleri satın alınacak

Uber’den edinilen bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım fonu Mubadala’nın portföyünde bulunan Getir’in bazı hizmetleri Uber tarafından satın alınıyor. Satın alma kapsamında yalnızca Getir’in teslimat operasyonları yer alırken, Bitaksi ve Getir Finans bu anlaşmanın dışında bırakıldı.

Aktarılan bilgilere göre, satın alma işlemine ilişkin bedelin bugün saat 16.00’dan sonra kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

"Uzun vadeli bir yatırım kararı aldık"

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Büyüyen dijital ekonomisi ve dinamik tüketici kitlesiyle Türkiye, Uber’in uzun vadeli yatırım yapma kararlılığını sürdürdüğü bir pazardır. Bu iki güçlü platformu bir araya getirerek; tüketiciler, kuryeler ve işletmeler için daha fazla değer yaratan, canlı ve rekabetçi bir ekosistemin büyümesini desteklemeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Mubadala için cazip bir fırsat"

Mubadala Investment Company Grup CEO Vekili Waleed Al Mokarrab Al Muhairi de anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Mubadala’nın Getir’in Türkiye’deki büyüme sürecinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Al Muhairi, şu ifadeleri kullandı:

“Mubadala, Getir’in Türkiye’de öncü ve lider bir yemek ve ultra hızlı market teslimatı platformu olma yolculuğunda, şirketin destekçisi oldu. Bu işlem; Getir’deki iş modelinin gücünün ve özellikle geçtiğimiz yıl kaydedilen büyük ilerlemenin bir yansımasıdır. Mubadala için son derece cazip bir pazar olan Türkiye’de, uzun vadeli yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz.”

Getir CEO'su: Büyük heyecan duyuyoruz

Getir CEO’su Batuhan Gültakan ise anlaşmanın şirket açısından kritik bir eşik olduğunu vurguladı. Gültakan, anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Ekibimizin ülkemizde inşa ettiği güçlü operasyonel modelin ve yarattığı lider markanın bir kanıtıdır. Getir’in öncü ultra hızlı teslimat uzmanlığını Uber'in küresel ekosistemine taşıyacak olmaktan ve tüketiciler, kuryeler, restoranlar ve tedarikçiler için deneyimi geliştirmeye devam etmekten büyük heyecan duyuyoruz. Mubadala'nın desteğiyle başardıklarımızdan gururluyuz, Uber ailesinin bir parçası olarak büyüme yolculuğumuzun bir sonraki aşamasını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.