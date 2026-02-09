Finans sektöründe bir ilk: Sinpaş YTS pazartesiyi de izin kapsamına aldı

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı (Sinpaş YTS), çalışan mutluluğunu odağına alan yeni uygulamasıyla finans sektöründe bir ilke imza attı. Şirket, pazar gününe ek olarak pazartesi gününü de izin günü ilan etti.

Faizsiz finansman modeliyle her gelir grubuna hitap eden Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı (Sinpaş YTS), çalışma hayatında verimliliğin doğru dinlenme dengesiyle mümkün olduğuna dikkat çeken yeni bir adım attı. Şirket, pazar gününün ardından pazartesi gününü de izin kapsamına alarak ekiplerin haftaya daha yüksek motivasyon, güçlü odaklanma ve sürdürülebilir performansla başlamasını hedefliyor.

Araştırmalar destekli yaklaşım

Sinpaş YTS’nin bu kararı, çalışan deneyimini ve iş-özel yaşam dengesini önceleyen kurum kültürünün bir devamı niteliği taşıyor. McLean & Company’nin Employee Engagement Trends Report 2025 raporuna göre, iş-yaşam dengesi memnuniyetindeki artış; çalışan bağlılığı, motivasyon ve sürdürülebilir performans üzerinde doğrudan olumlu etki yaratıyor. Artan iş temposu ve yoğun çalışma koşulları ise bireylerin kendilerine ve ailelerine ayırdıkları zamanın önemini her geçen gün daha görünür kılıyor.

52 yıllık kurumsal birikimden beslenen Sinpaş YTS, tasarrufa dayalı faizsiz finansman alanında olduğu kadar insan kaynakları yaklaşımında da çalışan deneyimini merkeze alan bir anlayış benimsiyor.

“Sürdürülebilir başarının anahtarı mutlu ekipler”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sinpaş YTS Genel Müdürü Merve Onarlı, çalışan mutluluğunun kurum başarısındaki belirleyici rolüne dikkat çekti. Onarlı, “Sinpaş olarak 52 yıldır şuna inanıyoruz: Gerçek ve sürdürülebilir başarı, mutlu ve kendini değerli hisseden insanlarla mümkün.

Finans sektörünün hızlı ve yoğun temposu içinde çalışan mutluluğunu çok boyutlu bir yaklaşımla ele alıyoruz. Pazar gününe ek olarak pazartesi gününü de izin günü ilan etmemizin temelinde, ekiplerimizin haftaya daha dinlenmiş, daha motive ve daha odaklı başlamasını sağlamak yatıyor” dedi.

“Çalışanlarımızı hayatın her alanında destekliyoruz”

İnsanı merkeze alan kurum kültürünü vurgulayan Onarlı, kararın yalnızca bir izin düzenlemesi olmadığının altını çizdi.

“Bu adımı atarken çalışanlarımızdan gelen geri bildirimleri, araştırmaları ve değişen beklentileri dikkate aldık. Eğitim programlarımız, kariyer gelişim projelerimiz ve kurum içi destekleyici uygulamalarımızla çalışanlarımızı yalnızca mesleki değil, yaşamın her alanında güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Pazartesi izni kararı, insan odaklı yaklaşımımızın ve insani bir çalışma temposuna olan inancımızın güçlü bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.