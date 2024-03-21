Altında rekor: Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 21 Mart 2024

Politika faizini sabit tutan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yılki faiz indirimlerine ilişkin planını koruyacağını işaret etmesinin ardından altın fiyatları rekor seviyelere çıktı. Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamalarının ardından altının ons fiyatı 2 bin 222 dolara kadar çıktı. Altının ons fiyatı, 2 bin 208 dolar seviyelerinden işlem gördü.

Gram altın ise 2 bin 300 TL bandını aşarak rekor kırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 5.25- yüzde 5.50 aralığında sabit tuttu ve bu yıl üç kez faiz indirimine gideceğine yönelik beklentisini değiştirmedi.

Fed ayrıca güçlü ekonomik büyümenin devam edeceğini teyit etti.

Para politikası toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, yılın başındaki enflasyon verilerinin fiyat baskılarının "yüksek" kalmaya devam ettiğini gösterdiğini, ancak "enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru biraz inişli çıkışlı bir yolda kademeli olarak aşağı yönlü hareket ettiği şeklindeki genel gidişatı değiştirmediğini" belirtti.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.538,57 lira

Çeyrek altın 3.754,55 lira

Yarım altın 7.509,10 lira

Cumhuriyet altını 14.972 lira

Gremse altın 42.824,00 liradan satılıyor.