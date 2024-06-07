ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları ne kadar? (7 Haziran 2024)

Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından hareketlilik devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün, piyasa beklentileri doğrultusunda yaklaşık 5 yıl sonra ilk faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Merkez bankalarının alacağı faiz indirimi kararına odaklanan altın, Fed'in kararını büyük merakla bekliyor. Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 464 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 30 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 80 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da dün yüzde 0,9 artışla günü 2 bin 377 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 374 dolardan alıcı buluyor.