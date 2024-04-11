ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (11 Nisan 2024)

Ons altın fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen gram altın fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,6 düşüşle 2 bin 424 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 427 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 394 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 864 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 2 bin 338 dolardan işlem görüyor.

Mert Başaran öngörüsünü paylaştı

Tasarruf ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran gram altına yönelik öngörüsünü paylaştı. Başaran, dolara bağlı olarak "Gram altının bu yıl sonuna kadar 2750-3000 TL’yi görmesinin normal olduğunu" ifade etti.

Başaran'ın altın öngörüsü şöyle:

* Altın yaklaşık 4 kez 2070 dolarlık tarihi zirvesinden dönmüştü. Şimdi 2350 dolarları gördü. Bu çok iyi bir oran altın için. Altının ons fiyatı burada biraz durabilir. Ama Türkiye’de dolar düşük kaldığı için yarın öbür gün ufak ufak artışlar gram altın fiyatlarına yansıyabilir. Dolayısıyla gram altının bu yıl sonuna kadar 2750-3000 TL’yi görmesi normal.