ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (18 Nisan 2024)
Orta Doğu'da çatışmaların yayılabileceği endişeleri güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini arttırdı. Ons altın, yeni güne 2 bin 376 seviyesinden başladı. Gram altında ons altına paralel olarak yükselişte. Peki, "1 gram altın kaç TL?" İşte 15 Nisan gram, çeyrek ve ONS altın fiyatları...
Orta Doğu'da çatışmaların yayılabileceği endişeleri güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı. ABD'de faizlerin bir süre daha yüksek kalacak olmasından kaynaklanan baskıları gölgede bırakmasıyla altın fiyatları yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.64 yükselerek 2 bin 376.20 dolar seviyesinde işlem gördü. Ons altın, geçtiğimiz cuma günü ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.431,52 doların yakınında seyrediyor. Spot piyasa altının gram fiyatı ise 2 bin 478,71 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.617,75 lira
Çeyrek altın 4.051,28 lira
Yarım altın 8.102,57 lira
Cumhuriyet altını 16.156 lira
Gremse altın 43.243,00 liradan satılıyor.