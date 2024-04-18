ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (18 Nisan 2024)

Orta Doğu'da çatışmaların yayılabileceği endişeleri güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı. ABD'de faizlerin bir süre daha yüksek kalacak olmasından kaynaklanan baskıları gölgede bırakmasıyla altın fiyatları yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.64 yükselerek 2 bin 376.20 dolar seviyesinde işlem gördü. Ons altın, geçtiğimiz cuma günü ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.431,52 doların yakınında seyrediyor. Spot piyasa altının gram fiyatı ise 2 bin 478,71 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.617,75 lira

Çeyrek altın 4.051,28 lira

Yarım altın 8.102,57 lira

Cumhuriyet altını 16.156 lira

Gremse altın 43.243,00 liradan satılıyor.