ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (25 Nisan 2024)

Altın fiyatları, bir süredir görülen kazanımların ardından nakite geçmek isteyen kurumsal yatırımcıların baskısıyla geriledi. Piyasalar, Fed'in para politikasına ilişkin ipucu vermesi beklenen ekonomik verileri izleyecekler. Yatırımcılar bugün ABD'de açıklanacak ilk çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisi ve yarın açıklanacak Mart ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisini takip edecek.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,2 yükselişle 2 bin 320 dolar seviyesinde bulunuyor. Yeni güne önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde başlayan altının gram fiyatı, 2 bin 430 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 110 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 380 liradan satılıyor.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.425,68 lira

Çeyrek altın 3.965,98 lira

Yarım altın 7.931,96 lira

Cumhuriyet altını 15.815 lira

Gremse altın 41.137,00 liradan satılıyor.