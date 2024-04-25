ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (25 Nisan 2024)
Piyasalar Fed'in para politikasına ilişkin ipucu vermesi beklenen ekonomik verileri izliyor. Altın fiyatları, Fed'in faiz rotasına daha fazla ışık tutabilecek ABD verileri öncesinde sakin seyrediyor. Altının ons fiyatı, 2 bin 320 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise 2 bin 430 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 25 Nisan altın fiyatları...
Altın fiyatları, bir süredir görülen kazanımların ardından nakite geçmek isteyen kurumsal yatırımcıların baskısıyla geriledi. Piyasalar, Fed'in para politikasına ilişkin ipucu vermesi beklenen ekonomik verileri izleyecekler. Yatırımcılar bugün ABD'de açıklanacak ilk çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisi ve yarın açıklanacak Mart ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisini takip edecek.
Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,2 yükselişle 2 bin 320 dolar seviyesinde bulunuyor. Yeni güne önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde başlayan altının gram fiyatı, 2 bin 430 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 110 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 380 liradan satılıyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.425,68 lira
Çeyrek altın 3.965,98 lira
Yarım altın 7.931,96 lira
Cumhuriyet altını 15.815 lira
Gremse altın 41.137,00 liradan satılıyor.