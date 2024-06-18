ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (18 Haziran 2024)
Bayram haftasında düşüş seyrinde hareket eden altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Altının ons fiyatı, yüzde 0,13 yükselişle 2 bin 322 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 18 Haziran altın fiyatları...
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Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yüzde 0,24 yükselişle 2 bin 451 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 7 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 983 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,13 yükselişle 2 bin 322 dolardan alıcı buluyor.