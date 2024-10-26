ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (26 Ekim 2024)
Altın fiyatları, hem iç hem de dış piyasaların dalgalanması nedeniyle yatırımcıların yakın takibinde. Özellikle yüksek enflasyon ve jeopolitik riskler, altına olan talebi artırıyor. Vatandaşlar, 26 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatlarını öğrenmek için arayışta. İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının bugünkü durumu…
26 Ekim Cumartesi itibarıyla altın piyasasında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Özellikle döviz kurları ve küresel gelişmeler, altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Türkiye'de yüksek enflasyonun etkisiyle altın, birikimlerini koruma amacı güden vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri haline geldi.
Altın, jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde "güvenli liman" olarak görülüyor. İsrail-İran-Lübnan gerilimleri gibi gelişmeler de altın talebini artırıyor. Bu sebeple, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları günlük olarak takip ediliyor.
26 Ekim Cumartesi 07:15 itibarıyla güncel altın fiyatları
Gram altın fiyatı
Alış: 3.028,62
Satış: 3.029,22
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5.118,00
Satış: 5.173,00
Yarım altın fiyatı
Alış: 10.205,00
Satış 10.340,00
Tam altın fiyatı
Alış: 20.034,31
Satış: 20.427,13
Ons altın fiyatı (dolar)
Alış: 2.746,88
Satış: 2.748,13
Cumhuriyet altını
Alış: 20.411,00
Satış: 20.606,00
Ata altın fiyatı
Alış: 20.660,38
Satış: 21.179,05