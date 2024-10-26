ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (26 Ekim 2024)

26 Ekim Cumartesi itibarıyla altın piyasasında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Özellikle döviz kurları ve küresel gelişmeler, altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Türkiye'de yüksek enflasyonun etkisiyle altın, birikimlerini koruma amacı güden vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri haline geldi.

Altın, jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde "güvenli liman" olarak görülüyor. İsrail-İran-Lübnan gerilimleri gibi gelişmeler de altın talebini artırıyor. Bu sebeple, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları günlük olarak takip ediliyor.

26 Ekim Cumartesi 07:15 itibarıyla güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatı

Alış: 3.028,62



Satış: 3.029,22

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5.118,00

Satış: 5.173,00

Yarım altın fiyatı

Alış: 10.205,00

Satış 10.340,00

Tam altın fiyatı

Alış: 20.034,31

Satış: 20.427,13

Ons altın fiyatı (dolar)

Alış: 2.746,88

Satış: 2.748,13

Cumhuriyet altını

Alış: 20.411,00

Satış: 20.606,00

Ata altın fiyatı

Alış: 20.660,38

Satış: 21.179,05