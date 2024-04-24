ALTINDA SON VERİLER: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (24 Nisan)

Altının ons fiyatı, İsrail ile İran arasındaki gerilimde mevcut durum ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyesinden geriledi.

12 Nisan'da 2 bin 432 doları aşarak rekor tazeleyen altının ons fiyatı, yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 330 dolardan işlem görüyor. Gram altın 2 bin 440 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 150 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 520 liradan satılıyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 370 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.436,71 lira

Çeyrek altın 3.984,02 lira

Yarım altın 7.968,05 lira

Cumhuriyet altını 15.887 lira

Gremse altın 41.466,00 liradan satılıyor.