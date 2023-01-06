Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 97 bin lira, en yüksek 1 milyon 135 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalarak 1 milyon 127 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 674 milyon 393 bin 840,15 lira, işlem miktarı ise 5.106,10 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 884 milyon 20 bin 500,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Osmanlı Döviz ve Nadir Döviz şeklinde sıralandı.