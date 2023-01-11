Altının kilogramı ne kadar oldu?

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 125 bin lira, en yüksek 1 milyon 157 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanış seviyesi olan 1 milyon 145 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 595 milyon 834 bin 91,14 lira, işlem miktarı ise 4.920,10 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 679 milyon 666 bin 360,10 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ve Zirve Değerli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: