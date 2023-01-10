Birol BOZKURT

Yatırımcılar gözünü son zamanlarda altın fiyatlarındaki hareketliliğe çevirmiş durumda. Yeni yılın ilk haftasında yükselişe geçen ons altın fiyatı 1.880 doları aştı. Altının gram fiyatı da 1.140 TL’yi aşarak rekor kırdı. 2023’e hızlı bir giriş yapan altında yeni rekorlar yolda mı?

Yıla hızlı başlayan altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Uzun süredir altın fiyatlarında yükseliş bekleyen gram altın yatırımcıları için bu rekorlar satış yapmak için doğru seviye mi? Peki yeni yatırımcılar için doğru zaman mı? Uzmanlar FED’in faiz artış hızında yaşanacak yavaşlamanın ons altın fiyatlarında yeni rekorları da beraberinde getireceği görüşünde. Altının yıldızı yeniden parlayacak.

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan: Ons altında hedef 2300 dolar

faizlerin yönü. FED’in 500 baz puan faiz indirmesine rağmen ons altın yılı kayıpsız kapatmayı başardı. FED’in faiz artırım döngüsünün sonuna geldiğini düşünüyorum. Faizlerde tepe noktasına çok yaklaştık. Önümüzdeki iki toplantıda da faiz artırımı yapılmasını, daha sonra ise faizlerde düşüşün konuşulmaya başlanacağını düşünüyorum. Bu durumda ons altın önce 2011’deki rekor seviyelerine yani 1.900 dolarları, daha sonra pandemi dönemi rekor seviyesi olan 2.050 dolarları geçecektir. Sonrasında ise 2300 dolar seviyeleri yeni hedef olacaktır.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş: En güvenli liman altın ve gümüş

2022, piyasalarda mantık ve tekniğin çalışmadığı bir yıl oldu. Bu ortamlardan geçmemize rağmen altın ve gümüş fiyatları aksine değer kaybetti. 2022’de dolar/TL kurundan destek alan gram altın, 2023’de onstan destek alarak yükselişine devam eder. Yıl içerisinde 1.200- 1.300-1.450 lira rakamları sürpriz değil. Resesyon, jeopolitik riskler ve belirsizlik 2023’de ons tarafını pozitif etkiler diye tahmin ediyorum. Yatırımcılar yine yıllık bazdaki getiriye odaklanmalı. Yıl içerisinde yüzlerce kez kırımlar göreceğiz. Sonuca baktığımızda sabit getiri de en güvenli limanın altın ve gümüş olduğunu görüyoruz.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk: Ons altın yeni rekorlar kırar

2023 yılında daha sınırlı faiz artırımları ve daha sonra faizlerde düşüş ihtimali ons altındaki baskıyı azalttı. Ons altının 2023 yılında bu zirveyi yeniden test etmesini ve hatta geçmesini bekliyoruz. Ons altında beklentim 2350 dolara kadar çıkması yönünde. 2023’te ons altını baskılayacak unsurlar olarak Jeopolitik gerginlikler ön plana çıkıyor. Ancak enflasyonda düşüş yaşanmaması altını güvenli liman olarak ön plana çıkarıyor.

TCMB altın alımında açık ara önde

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, 2022 ocak-kasım döneminde 122.8 ton net altın alımına imza atan TCMB bu alanda açık ara dünya lideri oldu. Dünya Altın Konseyi kasım ayında merkez bankalarının gerçekleştirdiği altın işlemlerine yönelik raporunu yayımladı. Buna göre dünya genelinde merkez bankaları kasım ayında 50 tonluk net altın alımı gerçekleştirdi. Merkez bankalarının alımları kasımda bir önceki aya göre yüzde 47 yükseldi.

Dünyanın en büyük 12. altın rezervi

Dünya Altın Konseyi verilerine göre son alımlarla beraber Türkiye’nin resmi altın rezervleri 517 tona yükseldi. Böylece TCMB, IMF dahil, dünyanın en büyük 12. altın rezervine sahip oldu. ABD 8 bin 133 tonluk altın rezerviyle ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 3 bin 355 tonla Almanya takip etti. 2022'nin ilk 11 ayında dünyada en fazla net altın satışına imza atan ülke ise Kazakistan oldu. Kazakistan Merkez Bankası söz konusu dönemde altın rezervlerini 22 ton azalttı.