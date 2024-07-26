Altıntaş: Yarım litre suyun 10 lira olduğu ülkede domates 2 lira olmamalı

Domates üretiminde ilk 5 il arasında yer alan İzmir'de Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl 97 bin 267 dekar alanda 770 bin 34 ton salçalık ve kurutmalık tip domates üretildi. Bu yıl ekim alanlarının 100 bin dekarın üzerine çıkması ve verimin artması üretimi de artırdı. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Girdi maliyetleri bir yılda yüzde 150 arttı

Yücel Altıntaş, "Geçen yıla göre fiyatta aşırı düşüş oldu. Geçen yıl 4-4,5 lira bandında giden domatesin fiyatı şu anda 2-2,30 lira. Üretici burada çok mağdur oldu. Girdi maliyetleri geçen yıla göre yüzde 150 arttı. Bu şartlarda çiftçi seneye üretim yapamayacak çünkü sermayesi yok. Zaten şu anda çiftçi ürünü yetiştirmekte ödediği tohum, gübre, ilaç ve mazotun hiçbirini geri alamayacak. Yarım litre suyun 10 lira olduğu bir ülkede domatesin 2 lira olması komik. Burada yetkililerin önlem alması lazım" dedi.

Salça payı azaltılmalı

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Geçen yıl alınan fiyatın altına bir fiyatla ürünü alıyorlar. Tabii bu da çiftçimiz için büyük bir zarar anlamına geliyor. Torbalı'da yetişen domatesin yüzde 80'i salçaya gidiyor. Yüzde 20'si kurutma ve sofralığa gidiyor. Onun için salçanın payını azaltmamız lazım" dedi.

Torbalı'dan kuru domates ihracatı yapan Kemal Saygıner ise bu yıl Türkiye genelinde birçok çiftçinin çeşitli nedenlerle domatese yöneldiğini ve bunun sonucunda rekoltede rekor beklediklerini söyledi. Üretimin artmasına bağlı olarak özellikle salçalık domateste fiyatların çiftçiyi üzdüğünü vurgulayan Saygıner, ürünün tarlada kalmasından endişe ettiklerini dile getirdi.