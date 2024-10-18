Amazon'dan çalışanlara net mesaj: Beş gün ofis, kabul etmeyenler ayrılabilir

Amazon Web Services (AWS) CEO'su Matt Garman, çalışanlarına yönelik yaptığı açıklamada, şirketin yeni beş günlük ofis içi çalışma zorunluluğunu kabul etmeyenlerin ayrılabileceğini belirtti. Amazon’un Arlington, Virginia'daki ikinci genel merkezinde yapılan toplantıda Garman, ofis zorunluluğu politikası hakkında açık ve net konuştu.

CNBC tarafından görüntülenen bir transkripte göre Garman, "Bu yeni çalışma düzeniyle iyi çalışmayan ve bunu istemeyen çalışanlarımız varsa, bu sorun değil. Diğer şirketler etrafta mevcut" ifadelerini kullandı.

Şirketin sözcüsü, Amazon'un ofis içi çalışmanın ekipler arası işbirliğini artırdığına inandığını ve bu politikayı bu nedenle uygulamaya koyduklarını belirtti. Daha önce, Amazon’un kurumsal çalışanlarına haftada en az üç gün ofiste çalışma zorunluluğu getirilmişti, ancak yeni düzenlemeyle bu sayı beş güne çıkarıldı. Çalışanların bu yeni politikaya uyması için 2 Ocak'a kadar süre verildi.