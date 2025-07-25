Amazon’dan İrlanda kararı: 353 milyon dolarlık yatırım iptal edildi

ABD merkezli teknoloji devi Amazon.com, ABD Başkan Donald Trump’ın tarifeleri sonrası artan belirsizlikler nedeniyle, İrlanda'nın başkenti Dublin’de hayata geçirmeyi planladığı 353 milyon dolarlık yeni tesis yatırımını iptal etti.

İrlanda'ya soğuk duş

Karar, geçen yıl 39 milyar euro kurumlar vergisi geliri elde ederek Avrupa'da sayılı bütçe fazlası veren ülkelerden biri olan İrlanda için soğuk duş etkisi yarattı.

Amazon.com bu yeni tesiste bulut bilişim birimi olan Amazon Web Services'in veri merkezleri için yüksek teknolojili sunucu rafları üretmeyi planlıyordu.

Projeler bir bir durduruluyor

Ancak yapay zeka patlaması, veri merkezleri inşa etmek için yüz milyarlarca dolar harcanmasına neden olsa da tüm planlamalar hayata geçirilemedi. Amazon dışında Microsoft Corp., bu yıl Endonezya, İngiltere, Avustralya ve çeşitli eyaletler dahil olmak üzere bir dizi projeyle ilgili görüşmeleri durdurdu veya erteledi.

İrlanda'nın en büyük iş lobi kuruluşu olan Ibec ise, hükümete "altyapıya öncelik vermesi" çağrısında bulunarak, ülkenin "onlarca yıllık yetersiz yatırım ve gecikmelerin ardından toparlanması gerektiğini" söyledi.