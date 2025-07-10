Amazon, Anthropic'e yatırımını artırmayı planlıyor: Milyarlarca dolar gündemde

Teknoloji devlerinden Amazon, yapay zekâ alanındaki stratejik ortaklıklarını güçlendirme yönünde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin, San Francisco merkezli yapay zekâ girişimi Anthropic ile olan iş birliğini derinleştirmek amacıyla milyarlarca dolarlık yeni bir yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre, Seattle merkezli Amazon, daha önce 8 milyar dolar yatırım yaptığı Anthropic'e yönelik desteğini artırmayı değerlendiriyor. Yeni yatırımın, Amazon’un yapay zekâ alanında rekabet gücünü artırma hedefi doğrultusunda kritik bir hamle olacağı ifade ediliyor.

Yapılan görüşmelere Amazon ve Anthropic’ten bir düzineden fazla yönetici, yönetim kurulu üyesi ve yatırımcının katıldığı öğrenildi. Bu süreçte, her iki taraf da ilişkilerini daha ileriye taşımak ve iş birliklerini uzun vadeli stratejilerle pekiştirmek istiyor.

Amazon, yapay zekâ tabanlı modellerin geliştirilmesinde bulut hizmetlerini merkezde konumlandırırken, Anthropic’in modellerini AWS altyapısıyla entegre ederek bu alandaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Yeni yatırım kararı resmiyet kazanırsa, Amazon’un yapay zekâ girişimlerine yönelik bugüne kadarki en agresif hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçecek.