LinkedIn çöktü mü, neden çöktü? Linkedin sorun nedir, neden hata veriyor?
İş ağı (business network) kurmak için kurmak için kullanılan LinkedIn'da sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar siteye giremezken hata ile karşılaşıyor. On binler "LinkedIn çöktü mü, neden çöktü" sorusunu sık sık yöneltiyor.
1 milyar üyeye sahip LinkedIn'e erişim sorunu yaşanıyor. Tanıdığınız kişilerle iletişimi sürdürmek, fikirleri paylaşmak ve iş ağı kurmak amacıyla kullanılan sitede problemler yaşanırken art arda "LinkedIn çöktü mü, neden çöktü" sorusu geliyor.
LinkedIn çöktü mü?
LinkedIn'e girmeye çalışanlar "500 Internal Server Error" uyarısı alıyor.
Sorunun nedeni henüz açıklanmadı. Resmi bir duyuru da henüz gelmedi.
Kaynak: HABER MERKEZİ