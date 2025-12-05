Bilgisayar fiyatlarını yukarı çekecek: Ekran kartlarına zam geldi

Donanım üreticisi AMD, DRAM ve NAND Flash bileşenlerindeki maliyet artışlarını gerekçe göstererek ekran kartı fiyatlarında resmi olarak zamma gitti. Geçen hafta ortaya atılan “en az yüzde 10 zam” iddiası, bugün açıklanan yeni fiyat listesiyle doğrulanmış oldu.

Güncellenen fiyatlar şu şekilde:

Radeon RX 9070 XT: 599 dolardan 619 dolara yükseldi.

Radeon RX 9070: 549 dolardan 569 dolara çıktı.

Radeon RX 9060 XT 16 GB: 349 dolardan 369 dolara yükseldi.

Radeon RX 9060 XT 8 GB: 299 dolardan 309 dolara çıktı.

Ocakta yeni zam sinyali

Tom’s Hardware’in sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre AMD’nin fiyat artışının burada sınırlı kalmayabileceği, ocak ayında yeni bir zam dalgasının gündeme gelebileceği ifade edildi.

AMD, kısa süre önce Ryzen işlemci ailesine de zam yapmıştı. Hem işlemci hem ekran kartı tarafındaki fiyat artışlarının, özellikle hazır sistem ve oyuncu bilgisayarlarının maliyetini yukarı çekmesi bekleniyor. Uzmanlar, yeni zamların bilgisayar fiyatlarına doğrudan yansıyacağını, tüketicilerin 2026’ya daha yüksek ücretlerle bilgisayara ulaşacağını belirtti.