Canva çöktü mü, neden açılmıyor? Canva sorun nedir, ne zaman gelecek?

Canva'da erişim sorunu yaşıyor. Uygulama ve web sitesinde Canva'ya girenler hata ile karşılaşıyor. Vatandaşlar "Canva çöktü mü, neden açılmıyor" sorusu art arda geliyor.

Canva çöktü mü, neden açılmıyor?

Canva'ye girmeye çalışanlar "500 Internal Server Error" uyarısı alıyor.

Sorunun nedeni henüz açıklanmadı. Resmi bir duyuru da henüz gelmedi.