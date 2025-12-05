Canva çöktü mü, neden açılmıyor? Canva sorun nedir, ne zaman gelecek?
Web tabanlı tasarım uygulaması Canva çöktü. Uygulamayı sıkı şekilde kullananlar aksaklık yaşarken yoğun şekilde "Canva çöktü mü, neden açılmıyor" sorusu geliyor. İşte detaylar...
Canva'da erişim sorunu yaşıyor. Uygulama ve web sitesinde Canva'ya girenler hata ile karşılaşıyor. Vatandaşlar "Canva çöktü mü, neden açılmıyor" sorusu art arda geliyor.
Canva çöktü mü, neden açılmıyor?
Canva'ye girmeye çalışanlar "500 Internal Server Error" uyarısı alıyor.
Sorunun nedeni henüz açıklanmadı. Resmi bir duyuru da henüz gelmedi.
