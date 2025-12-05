Mark Zuckerberg, Metaverse hayalinden vazgeçiyor: 70 milyar dolar zarar etti

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, 2021 yılında Facebook’u Meta olarak yeniden markalaştırarak metaverse vizyonunu şirketin merkezine koymuştu. Amaç; insanların çalıştığı, sosyalleştiği ve eğlendiği kalıcı bir sanal evren yaratmaktı. Bu vizyonun kalbinde, VR ve AR teknolojilerini geliştiren Reality Labs yer aldı. Ancak VR donanımlarına olan ilginin sınırlı kalması ve geniş kitlelere ulaşamaması, projeyi zora soktu.

İşten çıkarmalar gündeme gelebilecek

Reality Labs’in, 2021’den bu yana yaklaşık 70 milyar dolar zarar ettiği belirtiliyor. Reuters ve Bloomberg’e göre Meta, 2026 itibarıyla metaverse bütçesinde yüzde 30’a varan kesintiler planlıyor. Bu durum, VR donanım geliştirme süreçlerinden sanal platformlara kadar tüm metaverse projelerini etkileyecek ve 2026 başında önemli işten çıkarmalar gündeme gelebilecek.

Giyilebilir teknolojilere yoğun yatırım

Meta’nın bu kararı, şirketin stratejik eksen değişimini açıkça ortaya koyuyor. Meta, büyük dil modelleri, üretken yapay zekâ araçları ve yapay zekâ destekli akıllı gözlükler gibi giyilebilir teknolojilere yoğun yatırım yapmaya başladı.

Metaverse tamamen bitmedi, askıya alındı

Zuckerberg’in Metaverse vizyonu tamamen rafa kaldırılmış değil. Ancak proje, donanım kullanımının artması ve gerçekçi kullanım alanları oluşana kadar düşük öncelikli bir konuma çekildi. Meta için yakın geleceğin ana hikâyesi artık sanal gerçeklik değil, yapay zekâ olarak şekilleniyor.