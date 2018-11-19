Ambalaj sektörü ihracata odaklandı

19 Kasım 2018

Her ay gıda sektörünün farklı bir alt dalını inceleyen Dünya Gıda Dergisi’nin kasım sayısının dosya konusu ambalaj. Sektörün nabzını tutan dergide, ambalaj dosyasında; sektörün analizi, son yenilikler, trendler, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında haberler, söyleşiler yer alıyor.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sanayicilerinin ülkedeki mevcut ekonomik şartları nedeniyle ihracata odaklanma kararı aldıklarını açıkladı. Dünyada 16. ve Avrupa’da 6. sırada yer alan ambalaj sektörü, üretimin en az yüzde 30-50’sini ihraç etmek için kolları sıvadı. Ambalaj sanayicileri bu zorlu dönemde ancak ihracat yapan sektörlerin ayakta kalabileceğini belirtiyor. Şişecam Topluluğu Cam Ambalaj Grubu Türkiye Başkanı Abdullah Kılınç ise 2019 yılında Mersin fabrikasında hayata geçirecekleri dördüncü fırın için 18,2 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söyledi.

Bunun yanı sıra dergide; Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Aykut Önder Barazi’nin Gaziantep Fıstık Ağacı reçinesinden yenebilir film üretimi ve uygulaması, Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Me Consultancy kurucusu Murat Erdör’ün açıkladığı 2019 dijital trendleri yer aldı. Sürdürülebilir gıda sayfasında ise; Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından açıklanan 1,5 °C Küresel Isınma Özel Raporu üzerine TEMA Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş ile rapordaki tespitler ve olası etkiler üzerine bir söyleşi yer alıyor.

Uzun süre Fransa’da Michelin yıldızlı restaurantlarda çalışan Şef Ekin Doğrusöz "Gastronom" sayfasında yazılarına başladı. Doğrusöz, lezzetli yemek pişirmenin, lezzetin sırlarını biraz bilimsel, biraz geleneksel, biraz küresel ve güncel tekniklerle anlatacak, tecrübelerini paylaşacak.

Ayrıca Dünya Gazetesi Konya Bürosu tarafından hazırlanan 'Konya Lezzetleri' dosyası da okuyucularla buluşuyor.

Denizlerdeki plastik kirlilik sofraları da tehdit ediyor

Denizlerdeki plastik kirlilik dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artıyor. Ekonomik açıdan önemli bir değer yaratmakla birlikte hızla artan plastik kirlilik denizler, göller ve karalar için tam bir kâbus. Bugün denizler üzerinde 5 trilyon plastik çöp yüzer halde bulunuyor. Bir o kadar çöp de dibe çökmüş ya da kıyılarda birikmiş durumda... Ve hâlâ her yıl 14 milyon ton plastik çöp de denizlere başıboş halde akmaya devam ediyor. Araştırmalara göre bu plastiklerden 1644 adet canlı türü etkileniyor. Yapılan çalışmalara göre Marmara denizinde km2 de 1.2 milyon adet, Akdeniz’de özellikle Mersin körfezinde km2 de 7 milyon adet mikroplastik partikül yüzer halde kirletici olarak bulunmaktadır. Denizlerdeki plastik kirlilik gıda güvenliği için de bir tehdit. Ülkemizde plastik kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığını belirten Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Dr. Sedat Gündoğdu sucul ortamlardan elde edilen tüm ürünlerde mikroplastik izine rastlandığını söyledi. Dr. Sedat Gündoğdu yaptıkları araştırmayı Dünya Gıda Dergisine anlattı.