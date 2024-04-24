Ambalaj üzerine tavsiye fiyat geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatla mücadele önlemleri kapsamında "ambalaj üzerine fiyatların yazılması da düşünülebilir" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın konu üzerinde çalışmaya başladığı belirtiliyor.

Sabah gazetesinin haberine göre bakanlık üretici, toptancı ve perakendecilerle bir çalışma yapıyor. Ambalaj üzerine fiyat etiketi üçlü bir komisyon tarafından belirlenecek. Bu komisyonda bakanlık yetkililerinin de yer alması öngörülüyor.

Ambalajda yer alacak fiyat "tavsiye fiyatı" olarak ortak karar ile belirlenecek. Üretici, toptancı, perakendeci ürünün üzerine maliyet ve kârı ekleyerek bir fiyat çıkaracak.

Bu fiyat Ticaret Bakanlığı ile paylaşılacak ve onayı alınacak. Belirlenen fiyat, üretim tarihiyle birlikte ambalaja basılacak. Böylece, etiket değişimi tüketiciler tarafından daha kolay takip edilebilecek.

Ürünlerin üzerinde fiyat yer aldığından, önceden daha ucuza alınmış bir ürünün yüksek fiyattan satışının da önlenmesi planlanıyor. Bu şekilde stokçuluğun da engellenmesi hedefleniyor.