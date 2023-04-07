AMB'den kritik açıklama! Faiz artışları bitmedi

Bloomberg HT'nin haberine göre Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot, yüksek enflasyon nedeniyle bankanın faiz artırımlarına devam etmesi gerektiğini belirtti.

Knot faiz artış süreciyle ilgili şunları söyledi; “Buradaki soru önceki toplantılarda olduğu gibi 50 baz puanla mı, yoksa daha küçük artışla mı devam edileceği. Mayıs toplantısı için bunu belirlemeliyiz ancak ben kararımı henüz vermedim”

Senaryomuzun doğruluğunu ölçmek için verilere bağlı kalacağız

AMB yetkilileri yüksek enflasyon nedeniyle daha fazla faiz artışı yapmayı planlıyor ancak yetkililer finans sektöründe yaşanan son çalkantı nedeniyle de temkinli.

Bankanın Başekonomisti Philip Lane Perşembe günü verdiği bir mülakatta “bankacılık sektöründeki krizden önceki baz senaryomuz doğrultusunda Mayıs ayındaki toplantıda da faiz artırmak uygun olacaktır. Ancak bu senaryomuzun doğruluğunu ölçmek için verilere bağlı kalacağız” yorumunu yaptı.

Enflasyon sorununun ayrı düşünülemeyeceğini dile getirdi

Knot da bankacılık sektörü krizi ve enflasyon sorununun ayrı düşünülemeyeceğini dile getirdi.

Knot enflasyonu yüzde 2’lik hedefe indirecek faiz oranına ulaşılınca uzun bir süre o seviyelerde kalması gerekebileceğini de sözlerine ekledi.