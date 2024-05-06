AMB/Lane: Fed ile ayrışmanın etkileri abartılmamalı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Baş Ekonomisti Philip Lane, enflasyonun hedefe döndüğünden emin. İspanyol gazetesi El Confidencial'a konuşan Lane geçen hafta açıklanan ve hizmet sektöründe Kasım'dan beri ilk yavaşlamanın görüldüğü enflasyon verilerine atıfta bulunarak "Bu, enflasyondaki yavaşlamanın önemli bir adımıydı. Euro Bölgesi Nisan ayı enflasyonu ve ilk çeyrek büyüme verileri, enflasyonun zamanla hedefe döneceğine olan güvenimi artırdı. Ancak Haziran ayına kadar daha fazla veri göreceğiz" ifadesini kullandı.

Euro Bölgesi enflasyonu Nisan'da yüzde 2,4 olmuş, ekonomi yılın lk çeyreğinde yüzde 0,3 ile ekonomist beklentilerinin üzerinde büyüme kaydetmişti.

BloombergHT'de yer alan habere göre, AMB'nin 6 Haziran'da gerçekleştireceği toplantıda faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Birçok ekonomist, ABD'nin faiz indirimlerini öteleme ihtimaline dikkat çekerek bu gelişmenin Euro Bölgesi'ni etkileyeceği görüşüne sahip.

Ekonomik görünüme bağlı olarak karar alacaklarını belirten Lane, Fed kararlarının etkilerinin 'büyük oranda çevreleneceğini' belirtti. Lane, "Ayrışmanın etkilerini abartmamalıyız. ABD ekonomisi ve ABD faizleri, Euro Bölgesi'ni farklı şekillerde etkiliyor. Özellikle farklı mekanizmalar zıt yönlerde çalışıyor." ifadesini kullandı.

Lane Orta Doğu'daki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini ve analizlerinde "çok dikkatli olmaları gerektiğini" söyledi.