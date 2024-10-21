AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi 24 Ekim'de başlıyor

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan ve Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'daki Amerikan ticaret odaları tarafından 24-25 Ekim'de İstanbul'da 'AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi' düzenlenecek. Zirvenin ABD ile Güneydoğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya bölgelerindeki bölgesel iş çevreleri arasındaki bağları güçlendirerek ağ oluşturma, diyalog ve yeni iş geliştirme olanaklarının araştırılması için dinamik bir platform görevi görmesi öngörülüyor.

Çeşitli sektörlerden 200 üst düzey ismin katılımı bekleniyor

Çeşitli sektörlerden 200 üst düzey ismin katılması beklenen zirvede şirketler, paydaşlarla ve iş temsilcileriyle B2B (İşletmeden İşletmeye) toplantıları yapma ve ilgili endüstri atölyelerine katılma fırsatına sahip olacak. Etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunan ülkeler arasında Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Tacikistan, Türkiye, Özbekistan ve Ukrayna bulunuyor.

Yaklaşık 207 milyon nüfuslu bir bölgeyle yaklaşık 2,9 milyon metrekarelik bir alanı oluşturan bu ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasının 1,9 trilyon dolardan fazla olduğu değerlendiriliyor. Zirvede öne çıkan konuşmacılar arasında, organizatör odaların (Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye) her birinin başkanları, bölgedeki ABD Büyükelçileri, katılacak sektörel şirketlerin liderlerinin olması bekleniyor.

Hedef: Türkiye-ABD ticaret hacmini 100 milyar dolara ulaştırmak

Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar düzeyine ulaşmasına katkı sağlamayı sürdürdüklerini ifade eden AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, AEES Zirvesi'ni hayata geçirme fikrinin Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'daki AmCham yönetimleri arasındaki görüş alışverişi sonucunda doğduğunu aktardı ve ekledi: "Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Moldova, Romanya, Tacikistan, Ukrayna ve Özbekistan'daki Amerikan ticaret odalarının da AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi organizasyonuna ortaklığını memnuniyetle karşılıyoruz. Birlikte hayata geçirdiğimiz bu ilk zirvenin İstanbul'da düzenlenmesi AmCham Türkiye olarak bizleri ayrıca mutlu ediyor" değerlendirmesini yaptı.