Amerikan-Türk İş Konseyi’nin yeni Başkanı Hamdi Ulukaya oldu

İki ülke arasındaki ticaret ve yatırımı artırmak amacıyla çalışan ve her iki ülkede ticaret ve yatırımı bulunan 100'den fazla Amerikan ve Türk firmasını temsil eden Konseyin yeni Başkanı, ABD’de sıfırdan kurduğu girişimi Chobani’yi alanında lider bir şirket ve dünyaca tanınan bir marka haline getirme başarısını gösteren Hamdi Ulukaya oldu.

Hamdi Ulukaya’nın Amerikan-Türk İş Konseyi Başkanı olması dolayısıyla bir açıklama yapan Konsey’in bağlı olduğu ABD Ticaret Odası’nın Başkanı ve CEO'su Suzanne P. Clark, Chobani ve Hamdi Ulukaya’nın, Amerikan ve Türk iş dünyalarının ortak girişimci ruhunu temsil ettiğini belirtirken, "Hamdi Ulukaya, Amerikan-Türk İş Konseyi'nin yeni başkanı olarak dinamik liderliğini ve yenilikçiliğe olan bağlılığını Türkiye ile ikili ilişkilerimize taşıyacak" şeklinde konuştu.

Amerikan-Türk İş Konseyi'ne katılmaktan onur duyuyorum

ABD Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada ayrıca Nisan 2018’den bu yana Amerikan-Türk İş Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Cargill'e ve Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO David MacLennan'a gösterdikleri istikrarlı liderlik için teşekkür edildi.

İş dünyasının liderlerinin, sektörlerin ve toplulukların geleceğini şekillendirme gücüne ve sorumluluğuna sahip olduğunu belirten Chobani'nin Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ise konuya ilişkin açıklamasında, “Olumlu değişimi yönlendirmek ve herkes için daha adil ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak için ortak bilgimizi ve kaynaklarımızı kullanmak ve işbirliği yapmak için Amerikan-Türk İş Konseyi'ne katılmaktan onur duyuyorum” dedi.

Güçlü ve etkili bir yol sunuyor

Görevi devraldığı David MacLennan'a katkilarindan dolayı teşekkür eden Ulukaya, “İş konseyi, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri halklarını bir araya getirmek, yeni bağlantılar ve bu iki ülke için müreffeh bir ilişki geliştirmek için güçlü ve etkili bir yol sunuyor. Konseyin hem bugüne kadar başardıklarından hem de gelecekte birlikte yapacağımız işlerden şimdiden gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Amerikan-Türk İş Konseyi, 16 Mayıs 2013'te ABD Ticaret Odası bünyesinde The Coca-Cola Company'nin o dönemki Başkanı ve CEO'su Muhtar Kent'in başkanlığı ve 40’tan fazla şirketin katılımıyla kuruldu. Muhtar Kent liderliğindeki Konsey, özellikle tarım, savunma, dijital ekonomi, enerji, sağlık, seyahat ve kadınların güçlendirilmesi gibi stratejik alanlarda iki ülke ekonomisi ve tedarik zincirleri arasında daha iyi bağlantı kurmak için hem hükümetler hem de iş çevreleriyle birlikte çalıştı.

35 milyar dolara ulaştı

Cargill Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su David MacLennan, 2018'de liderlik görevini Kent'ten devraldı ve Konseyin ikinci başkanı oldu. Konsey 10. yıl dönümünü kutlarken, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi, kuruluşundan bu yana iki kattan fazla artarak yaklaşık 35 milyar dolara ulaştı.