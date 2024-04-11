Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Fitre Ver' kampanyası ile 24 bin 200 aileye ulaştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Ramazan ayının bereketi her sofrada hissedilsin diye ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü olmaya devam ediyoruz” sloganıyla “Fitre Ver” ve “Fidye Ver” kampanyası düzenledi.

Hayırseverler, Ramazan ayı boyunca https://fitrever.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden Ankara’da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların Başkent Kart'larına bağışta bulundu.

“Fitre Ver” ve “Fidye Ver” kampanyasına, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından 17 bin 600 hayırsever katılım gösterdi.

Ramazan ayı süresince devam eden kampanyada, bin 781 kişiye 130 TL, 2 bin 499 kişiye 260 TL, 2 bin 580 kişiye 390 TL, 3 bin 639 kişiye 520 TL, 8 bin 417 kişiye 650 TL, 3 bin 200 kişiye bin 40 TL ve 2 bin 84 kişiye de 30 günlük fidye olan 3 bin 900 TL ile Başkent Kartlarına bağışta bulunularak destek olundu.

81 il ve yurt dışından toplam 17 bin 600 kişinin katıldığı kampanya ile 159 bin 273 adet fitre ve fidye veren hayırseverler toplamda 21 milyon 347 bin 832 lira 7 kuruş bağışta bulunarak, 24 bin 200 Başkentli ihtiyaç sahibi vatandaşın yanında oldu.