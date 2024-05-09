Anneler Günü alışverişi perakende cirosuna 20 milyar lira katkı yapacak

BMD açıklamasına göre, Anneler Günü öncesi başlayan hediyelik alışverişi perakende sektörüne hafta başından itibaren kısmi bir canlılık getirdi. Açıklamada görüşlerine yerine verilen BMD Başkanı Sinan Öncel, Anneler Günü'nün yılbaşından sonra en çok hediyelik alışverişinin yapıldığı gün olduğuna dikkati çekerek, hediyelik alışverişinin perakende cirolarına olumlu yansıdığını ifade etti.

Anneleri elbette hiçbir gün unutmadıklarını aktaran Öncel, "Ancak dünyada olduğu gibi ülkemizde de yılın bir gününü sembolik olarak annelerimize ayırıyoruz. Dileyen günün anısına bütçesine göre bir hediye alıyor. Markalarımız bu özel günde müşterilerine yardımcı olmak için kampanyalar hazırladı." değerlendirmesini yaptı.

Öncel, hafta başından itibaren mağazalardaki hediyelik alışverişinde hareketlilik gözlemlediklerini ifade ederek, "Online kanallardan alınacak hediyeliklerde siparişlerin büyük ölçüde verildiğini söyleyebiliriz. Anneler Günü'nü 12 Mayıs Pazar günü kutlayacağız. Mağazalarda hediyelik alışverişinin 11 Mayıs Cumartesi günü zirveye çıkmasını bekliyoruz. Hediyelik olarak en çok mücevher, kozmetik, kıyafet, elektronik eşya, terlik, çanta, küçük ev aletleri ve aksesuar ürünleri tercih ediliyor." açıklamasını yaptı.

Cumartesi günü özellikle mücevher, kozmetik gibi ürünlerin satışında yüzde 100’e varan oranlarda artış olacağını öngördüklerini kaydeden Öncel, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası banka ve kredi kartı harcama verilerine göre geçen yıl Anneler Günü haftasında giyim-ayakkabı, beyaz eşya, elektrik/elektronik, kuyumcular, mobilya ev tekstili, sağlık-kozmetik ve yemek kategorilerinde yaklaşık 43 milyar liralık kartlı harcama yapılmıştı. Söz konusu kategorilerde bu yıl 26 Nisan haftasındaki harcama tutarı 75,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Anneler Günü haftasında ise kartla yapılan alışveriş hacminin 95 milyar TL’ye ulaşacağını öngörüyoruz. Yani Anneler Günü haftasının perakende alışverişine yaklaşık 20 milyar TL katkı vermesini bekliyoruz. Bir de elbette nakit üzerinden yapılan alışverişler de olacak. Bunları da eklediğimizde ciroların çok daha yukarıya çıkacağını söyleyebiliriz."

Öncel, perakendede adet satışlarının yılın ilk çeyreğinde ortalama yüzde 10 daraldığını hatırlatarak, Anneler Günü alışverişinin sektöre moral olacağını belirtti.