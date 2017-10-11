Annelerin yüzde 60'ı işe dönmek istiyor

11 Ekim 2017

Danone Türkiye ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) "İyi ki Annem Çalışıyor" adlı farkındalık kampanyasının tanıtım toplantısı, Danone Türkiye Entegrasyonu Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu ve KAGİDER Başkanı Sanem Oktar'ın katılımıyla düzenlendi.

Toplantıda konuşan Çuhadaroğlu, "Yaptığımız araştırmalar, kadınların iş gücüne katılımı kadar iş gücünde tutulmasının da önemini gösteriyor. 'Çalışan Annelerin İşe Dönüşü Araştırması'na göre kadınların çoğu hamilelik döneminde veya çocuk doğar doğmaz işten ayrılıyor." ifadelerini kullandı. Çuhadaroğlu, çocuğun ilk anlarına tanıklık etmek gibi duygusal motivasyonların yanı sıra uygun ve güvenilir çocuk bakım alternatiflerinin olmamasının bu tercihi tetikleyen en önemli etken olduğunu söyledi.

İşten ayrılmış annelerin yüzde 60'ının işi bıraktıklarında çalışmayı özlediğini dile getiren Çuhadaroğlu, "Anneler işi bıraktıkları ilk dönemde bir rahatlama yaşadıklarını ifade ediyor. En önemlisi hem çocuğa hem de kendilerine ayıracak bolca zamanları olduğunu düşünüyorlar. Fakat belli bir noktadan sonra ev içindeki hayatın kısır döngüsünün yorucu olmaya başladığını düşünüyorlar. Bunun yanı sıra çocuklarıyla birlikte geçirdikleri zaman da hayal ettikleri gibi olmaktan çıkıyor. Yani işten ayrılma motivasyonunun uzun vadede yanıltıcı olduğunu söyleyebiliriz." yorumunu yaptı.

Gamze Çuhadaroğlu, araştırmadan çıkan en önemli sonucun kadının çalışmasının çocuk üzerindeki olumlu etkileri konusunda annelerin ve babaların hemfikir olması olduğunu vurgulayarak, "Araştırmamıza göre işe dönmüş annelerin yüzde 93'ü, eşleri işe dönmüş babaların ise yüzde 87'si; çalışan annenin çocuklarına kişisel ve sosyal gelişimleri için daha fazla imkân sunduğu görüşünü benimsiyor. Çocuk sahibi olduktan sonra işini bırakan ve henüz işe dönmeyen annelerin yüzde 79'u ve eşi işe henüz geri dönmemiş babaların yüzde 77'si ise annenin çalışmasının çocuklarda kadın-erkek eşitliği algısının gelişmesi için önemli olduğu düşüncesine katılıyor. Ayrıca eşi işten ayrılmış babaların yüzde 29'u da eşlerinin işe dönerek iyi bir rol model olmalarını istiyor." şeklinde konuştu.

"Kişi başı milli gelir yüzde 30 daha büyük olacaktı"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar ise kadınların istihdama katılımının büyük önem taşıdığını kaydederek, "Ülke nüfusunun yarısının, yani kadınların potansiyelinden

yararlanmak zorundayız. Ne yazık ki, TÜİK verilerine göre ülkemizde çalışma yaş aralığında bulunan 29,6 milyon kadının ancak 8,3 milyonu çalışıyor. Kadınların istihdama katılımı yüzde 28 düzeyinde kalıyor. Eğer Türkiye'de kadınlar ve erkekler ekonomiye eşit katılsaydı kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasılamız bugün yüzde 30 oranında daha büyük olacaktı." bilgisini verdi.

Oktar, iş hayatına girmiş, istihdam edilen kadınları orada tutmakta zorlandıklarını vurgulayarak, yapılan araştırmaya göre işten ayrılan kadınların yüzde 49'unun hamileyken işi bıraktıklarının altını çizdi. Araştırmaya göre çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle işten ayrılan kadınların uygun koşulların sağlanması durumunda işe dönme konusunda istekli olduklarına dikkati çeken Oktar, "Kreş imkanı sağlansa işe hemen geri dönerdim' diyen kadınların oranı ise yüzde 60." diye konuştu.

Kaynak: AA