Antalya 2025'i rekorla kapattı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın 2025'i de turizm rekoruyla kapattığını belirterek, kente yıl boyunca gelen ziyaretçi sayısının 17 milyon 122 bin 548 olduğunu açıkladı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Antalya'da 2025'i de rekorla kapattık. Akdeniz'in turizm başkenti Antalya, 2025 yılında 17 milyon 122 bin 548 ziyaretçiyi ağırladı. Geçen yıla göre yüzde 1,17 artış sağlayarak istikrarlı yükselişini sürdürdü. Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizle, Antalya turizmde güçlü konumunu 2025'te de korudu."