Antalya Havalimanı'nda günlük yolcu rekoru!

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Cumartesi günü rakamlarına dair bilgi verdi.

Yazıcı, 97 bin 900'ü dış hat gelen yolcu olmak üzere toplamda 207 bin 84 yolcunun havalimanını kullandığını, böylece rekor kırıldığını belirtti.

Vali şunları kaydetti: "Ülkemizin göz bebeği, turizmin başkenti Antalya'mızda hedeflerimizi yükseltmeye, rekorlar kırmaya devam edeceğiz."

Öte yandan, aynı gün havalimanından 1164 uçuş gerçekleştiği öğrenildi.