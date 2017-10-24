Antalya yılı 4 milyon Rus turistle kapatmak istiyor

24 Ekim 2017

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, bu yılki turizm sezonun geçen yıla göre daha iyi geçtiğini belirtti.

Antalya'da geçen yıla kıyasla yüzde 60'lık bir büyüme gerçekleştirdiklerini aktaran Yağcı, 2016 rakamlarının çok üstüne çıktıklarını ifade eden Yağcı, turizmde en iyi yılların 2014-2015 olduğunu dile getirerek, bu yılki rakamların da o yıllardakine yaklaştığını söyledi.

Bu yılki büyümenin temelinde Rus pazarının çok büyük payının olduğunun altını çizen Yağcı, geçen yıl Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle Rusya'dan Türkiye'ye uçuş yasağı konulduğunu anımsatarak, bu yıl ise ciddi anlamda bir Rus turist yoğunluğu yaşadıklarını söyledi.

"Yıl sonuna doğru Antalya'da 4 milyona yakın Rus turist ağırlamış olacağız." diyen Yağcı, bu rakamın Türkiye için ise yaklaşık 5 milyon civarında olacağını kaydetti. Yağcı, bu senenin Rus pazarındaki en iyi yılları olduğunu ifade ederek, "2014 yılı Rus pazarında en iyi yılımızdı. 2017 yılında, 2014 rakamlarını geçmiş olacağız. Bu sevindirici bir gelişme." dedi.

12 milyon turist hedefi

Avrupa pazarında sıkıntıların devam ettiğinin altını çizerek, sene başındaki yüksek düşüş oranlarının sene sonunda azaldığını dile getiren Yağcı, Antalya'nın 2014-2015 yıllarında 12 milyon turist ağırladığını hatırlatarak, ilk hedeflerinin de bir an önce bu rakamlara ulaşmak olduğunu kaydetti.

Var olan yatak kapasitesi ve fiyatların da makul seviyelere gelebilmesi için Antalya'nın 12 milyon turist rakamına ulaşması gerektiğini vurgulayan Yağcı, hedeflerinin önümüzdeki yıllarda 12 milyon turist rakamına ulaşmak olduğunu aktardı.

Yağcı, son iki yıldır Almanya pazarında düşüş yaşadıklarını aktararak, 2018'den itibaren Almanya pazarının büyümeye geçmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin turizmde birinci kaynak pazarının Almanya olduğunu belirten Yağcı, "Almanya, geçmiş 20-25 yıla bakarsak Türkiye turizminin gelişmesinde önemli bir role sahip oldu. İki ülke arasında uzun yıllar boyunca oluşmuş iş birlikleri ve dostluklar var. Turizmle ilgili siyaset üstü bir politika izlemesi durumunda Almanya'nın turizmde Türkiye'ye hızlı bir dönüş yapacağını düşünüyorum. Rusya pazarında bunun örneğini gördük. Geçen yıl Rus pazarı yoktu bu sene en iyi yılını yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA