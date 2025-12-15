Antalya’nın 2050 yol haritası şekilleniyor
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan “Antalya 2050 Vizyonu Arama Konferansı” ile kentin gelecek 25 yılına yön verecek başlıklar ele alınıyor. ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, sürecin Antalya’nın uzun vadeli geleceğinin ortak akılla planlanmasına katkı sunacağını ifade etti.
ANTALYA-DÜNYA
Antalya’nın gelecek 25 yılına yön verecek stratejilerin ortak akılla belirlenmesi amacıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen “Antalya 2050 Vizyonu Arama Konferansı” başladı. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferans, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kentin sosyo-ekonomik yapısını geliştirmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.
Konferans, tarım, turizm, ticaret-sanayi ve kentsel dönüşüm başlıkları altında dört ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Çalışmalar sonucunda elde edilecek çıktılar doğrultusunda her alan için “Antalya 2050 Vizyonu Stratejik Yol Haritası Raporları” hazırlanarak ilgili kurumlarla paylaşılacak. Belirlenen stratejilerin hayata geçirilmesi için ATSO iş birliğinde projeler geliştirilmesi hedefleniyor.
“Antalya’nın uzun vadeli geleceğini ilk kez konuşuyoruz”
Konferansın açılış konuşmasını yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya’nın geleceğini planlama konusunda büyük bir heyecan duyduklarını belirterek, “İlk kez Antalya’nın uzun vadeli geleceğini konuşuyoruz. Camiamızın her kesiminden temsilcileri bir araya getiriyor, şehri sektörler, şehircilik, insan, çevre ve iklim değişikliği boyutlarıyla bütüncül biçimde ele alıyoruz” dedi.
Antalya’nın dinamizmi rakamlarla ortaya kondu
Antalya’nın ekonomik ve demografik gücüne dikkat çeken Hacısüleyman, kentin Türkiye’nin en büyük altıncı ekonomisi olduğunu vurguladı. Antalya’nın, Türkiye’de üretilen her 100 birimlik ekonomik katma değerin 3,5’ini oluşturduğunu ifade eden Hacısüleyman, örtü altı üretimde birinci sırada yer aldığını, yılda yaklaşık 17 milyon yabancı turisti ağırladığını ve ülkenin hizmet ihracatına önemli katkı sunduğunu söyledi.
Nüfusun 3 milyona yaklaştığını, araç sayısının 1,5 milyonu aştığını ve kentin yoğun göç aldığını belirten Hacısüleyman, bu verilerin Antalya’nın dinamizmini ortaya koyduğunu, gelecek planlamalarının da bu gerçekler ışığında yapılması gerektiğini kaydetti.
“Geleceğin Antalya’sını birlikte inşa ediyoruz”
Konferansın sadece bir toplantı olmadığını vurgulayan Hacısüleyman, “Bugün burada geleceğin Antalya’sını birlikte inşa etme sorumluluğunu üstleniyoruz. Bir şehrin geleceği yalnızca projelerle değil, o şehirde yaşayan insanların ortak aklı ve vizyonuyla şekillenir. Antalya 2050 Vizyonu, bu şehre verdiğimiz bir sözdür” ifadelerini kullandı.
Artan şehirleşme ve iklim krizi uyarısı
Artan nüfus ve şehirleşmenin beraberinde önemli riskler getirdiğine dikkat çeken Hacısüleyman, trafik, çevre kirliliği, altyapı ve yeşil alanlar konusunda uzun vadeli ve güçlü planlara ihtiyaç olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin artık somut bir tehdit haline geldiğini belirten Hacısüleyman, “Su kaynaklarımız azalıyor, sıcaklık artıyor, orman yangınları çoğalıyor. 2050 vizyonumuz mutlaka yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji ve su yönetimini içermeli” dedi.
Kentsel dönüşüm kritik başlık
Kentsel dönüşüm ve şehircilik konusunun aciliyetine dikkat çeken Vali Şahin, Antalya’nın yapı stokunun bütüncül bir planlamaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, sadece binaların değil şehirlerin de yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.
“Bugünün en önemli meselesi su ve iklim”
Antalya Valisi Hulusi Şahin ise konferansta yaptığı konuşmada, kentin geleceğinin bugünden alınacak kararlarla belirleneceğini ifade etti. Popülist yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğini belirten Şahin, bugün ortaya konacak vizyonun 25 yıl sonra Antalya’ya dair en önemli referans olacağını söyledi. Tarım ve turizmde yaşanan dönüşümlere değinen Şahin, artık en temel meselenin su yönetimi ve iklim krizi olduğunu vurguladı.