Antalya’nın 2050 yol haritası şekilleniyor

ANTALYA-DÜNYA

Antalya’nın gelecek 25 yı­lına yön verecek strate­jilerin ortak akılla be­lirlenmesi amacıyla Antalya Ti­caret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen “Antal­ya 2050 Vizyonu Arama Konfe­ransı” başladı. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısü­leyman’ın ev sahipliğinde ger­çekleştirilen konferans, sür­dürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kentin sosyo-e­konomik yapısını geliştirme­yi ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Konferans, tarım, turizm, tica­ret-sanayi ve kentsel dönüşüm başlıkları altında dört ayrı otu­rum şeklinde gerçekleştirilecek. Çalışmalar sonucunda elde edi­lecek çıktılar doğrultusunda her alan için “Antalya 2050 Vizyonu Stratejik Yol Haritası Raporla­rı” hazırlanarak ilgili kurumlarla paylaşılacak. Belirlenen strateji­lerin hayata geçirilmesi için AT­SO iş birliğinde projeler gelişti­rilmesi hedefleniyor.

“Antalya’nın uzun vadeli geleceğini ilk kez konuşuyoruz”

Konferansın açılış konuşma­sını yapan ATSO Yönetim Kuru­lu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya’nın geleceğini planlama konusunda büyük bir heyecan duyduklarını belirterek, “İlk kez Antalya’nın uzun vadeli gelece­ğini konuşuyoruz. Camiamızın her kesiminden temsilcileri bir araya getiriyor, şehri sektörler, şehircilik, insan, çevre ve iklim değişikliği boyutlarıyla bütüncül biçimde ele alıyoruz” dedi.

Antalya’nın dinamizmi rakamlarla ortaya kondu

Antalya’nın ekonomik ve de­mografik gücüne dikkat çeken Hacısüleyman, kentin Türki­ye’nin en büyük altıncı ekono­misi olduğunu vurguladı. Antal­ya’nın, Türkiye’de üretilen her 100 birimlik ekonomik katma değerin 3,5’ini oluşturduğunu ifade eden Hacısüleyman, örtü altı üretimde birinci sırada yer aldığını, yılda yaklaşık 17 milyon yabancı turisti ağırladığını ve ül­kenin hizmet ihracatına önemli katkı sunduğunu söyledi.

Nüfusun 3 milyona yaklaştı­ğını, araç sayısının 1,5 milyonu aştığını ve kentin yoğun göç aldı­ğını belirten Hacısüleyman, bu verilerin Antalya’nın dinamiz­mini ortaya koyduğunu, gelecek planlamalarının da bu gerçekler ışığında yapılması gerektiğini kaydetti.

“Geleceğin Antalya’sını birlikte inşa ediyoruz”

Konferansın sadece bir top­lantı olmadığını vurgulayan Ha­cısüleyman, “Bugün burada ge­leceğin Antalya’sını birlikte inşa etme sorumluluğunu üstleniyo­ruz. Bir şehrin geleceği yalnızca projelerle değil, o şehirde yaşa­yan insanların ortak aklı ve viz­yonuyla şekillenir. Antalya 2050 Vizyonu, bu şehre verdiğimiz bir sözdür” ifadelerini kullandı.

Artan şehirleşme ve iklim krizi uyarısı

Artan nüfus ve şehirleşmenin beraberinde önemli riskler getir­diğine dikkat çeken Hacısüley­man, trafik, çevre kirliliği, alt­yapı ve yeşil alanlar konusunda uzun vadeli ve güçlü planlara ih­tiyaç olduğunu söyledi. İklim de­ğişikliğinin artık somut bir teh­dit haline geldiğini belirten Ha­cısüleyman, “Su kaynaklarımız azalıyor, sıcaklık artıyor, orman yangınları çoğalıyor. 2050 vizyo­numuz mutlaka yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji ve su yöneti­mini içermeli” dedi.

Kentsel dönüşüm kritik başlık

Kentsel dönüşüm ve şehirci­lik konusunun aciliyetine dikkat çeken Vali Şahin, Antalya’nın ya­pı stokunun bütüncül bir planla­maya ihtiyaç duyduğunu belir­terek, sadece binaların değil şe­hirlerin de yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

“Bugünün en önemli meselesi su ve iklim”

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise konferansta yaptığı konuşmada, kentin geleceğinin bugünden alınacak kararlarla belirleneceğini ifade etti. Popülist yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğini belirten Şahin, bugün ortaya konacak vizyonun 25 yıl sonra Antalya’ya dair en önemli referans olacağını söyledi. Tarım ve turizmde yaşanan dönüşümlere değinen Şahin, artık en temel meselenin su yönetimi ve iklim krizi olduğunu vurguladı.