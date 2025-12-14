Coca-Cola’nın Costa çıkmazı: 5,2 milyar dolara aldı, 2,7 milyara satamıyor

Geçtiğimiz ağustos ayında 2018’de satın aldığı İngiliz kahve zinciri Costa Coffee’yi 2,7 milyar dolara satacağını duyuran Coca-Cola, aradan geçen 5 aylık sürede satışı bir türlü gerçekleştiremedi.

Nihayet İngiltere merkezli özel sermaye şirketi TDR, bu hafta başında Coca-Cola’nın Costa Coffee için tercih ettiği alıcı olarak belirlendi. Ancak bu defada taraflar fiyat konusunda anlaşma sağlayamadı ve görüşmeler çıkmaza girdi.

Coca-Cola azınlık hissesini elinde tutmak istiyor

İddiaya göre Coca-Cola, önümüzdeki hafta satış sürecini tamamen askıya alıp almama konusunda karar verecek. Masadaki mevcut anlaşma ise Coca-Cola’nın Costa’daki azınlık hissesini elinde tutmasını öngörüyor. Anlaşmanın tamamlanabilmesi için bu hisse oranının Coca-Cola lehine yeniden düzenlenebileceği de ifade ediliyor.

5,2 milyar dolara satın almıştı

Coca-Cola, kahve zindirini 2018 yılında 5,2 milyar dolar karşılığında Whitbread’den satın almıştı.

7 yıllık sürecin sonunda Coca-Cola, meşrubat satışlarını güçlendirme kararı verdiğini belirterek hali hazırda bağımsız işletmeler ve dev rakipleri ile mücadele etmekte zorlanan kahve zincirini 2,7 milyar dolara satışa çıkardı.