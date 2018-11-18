APEC Zirvesi'nde anlaşmazlık, sonuç bildirisi yayımlanmadı

18 Kasım 2018

Okyanusya'da bulunan Papua Yeni Gine'de düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin sonunda ABD ve Çin arasındaki anlaşmazlık nedeniyle liderler sonuç bildirisi üzerinde uzlaşmaya varamadı.

Papua Yeni Gine Başbakanı Peter O'Neill, APEC Zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, bazı anlaşmazlıklar nedeniyle sonuç bildirisinin yayımlanamadığını belirterek, bütün dünyanın küresel güçler ABD ve Çin arasındaki gerilim nedeniyle endişeli olduğunu ifade etti.

Pasifik ülkeleri arasında son 29 yılda ilk defa bir zirvede deklarasyon yayımlanmadığı belirtildi.

Associated Press tarafından incelenen bildiri taslağına göre, ABD, Çin'e karşı güçlü bir dille haksız ticaret yaptığının vurgulanmasını isterken, Çin de bildiride ABD'nin tek yanlılık yaptığının yer almasını istedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bu konuyla ilgili farklı görüşlerin bulunmasına şaşırmamak gerektiğini dile getirerek, bu tip fikir ayrılıklarının bildiri üzerinde anlaşmayı engellediğini söyledi.

Zirve'de dün konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Çin'in İndo-Pasifik bölgesinde altyapı projeleri için "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında saydam olmayan krediler sunduğunu öne sürmüştü.

Pence, "Çin'in kredi teklifleriyle desteklediği altyapı projeleri bitirilemez ve kalitesiz. Bu projeler ülkeleri kredi borçlarına sürüklüyor. Borçlanarak, ülkenizi ve bağımsızlığınızı tehlikeye atmayın. Ülkenizi koruyun." şeklinde konuşmuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de "Bu proje kimseyi hedef almıyor ve kimseyi dışlamıyor. Bazılarının iddia ettiği gibi bu, bir tuzak değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA