Apple 5 trilyon doları gördü, yapay zekâ faturası rakipleri bastırdı

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Apple (AAPL), küresel şirketler liginde yeni bir tarihi eşiği aştı. Şirketin hisseleri 28 Temmuz işlemlerinde yüzde 1,8’e yaklaşan yükselişle 342,89 dolara çıkarak piyasa değerini kısa süreliğine 5,036 trilyon dolara taşıdı.

Böylece Apple, Nvidia’nın ardından 5 trilyon dolarlık değeri gören tarihteki ikinci halka açık şirket oldu. Hisseler günün ilerleyen saatlerinde kazancının bir bölümünü geri verse de Apple, Nvidia’yı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi konumunu korudu.

5 trilyon dolarlık eşik kısa sürdü

Apple hisseleri 28 Temmuz’u yüzde 0,94 yükselişle 340,08 dolardan tamamladı. Gün içindeki 342,89 dolarlık seviye şirket hisseleri açısından yeni rekor olarak kayıtlara geçti.

Şirketin 5 trilyon doların üzerinde kalabilmesi için hissenin yaklaşık 340,43 doların üzerinde kapanması gerekiyordu. Apple kapanışta bu seviyenin birkaç sent altında kaldığı için piyasa değeri yeniden 5 trilyon dolar sınırının hemen altına indi.

Buna rağmen gün içindeki hareket, yatırımcıların Apple’a biçtiği değerin geldiği noktayı gösterdi. Şirketin piyasa değeri, dünyanın en büyük ekonomilerinden bazılarının yıllık üretimini aşan bir büyüklüğe ulaştı.

Apple hisseleri 2026 başından bu yana yaklaşık yüzde 25 değer kazandı. Aynı dönemde S&P 500 Endeksi’nin yükselişi yüzde 9’a yaklaşırken Apple, büyük teknoloji şirketleri arasında en güçlü performanslardan birini gösterdi.

Nvidia’nın önüne geçti

Apple, temmuz ayının ikinci yarısında Nvidia’yı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi unvanını yeniden aldı. Nvidia’nın piyasa değeri 28 Temmuz kapanışında yaklaşık 4,8 trilyon dolar seviyesinde kaldı.

İki şirket arasındaki yarış, teknoloji sektöründeki yatırımcı tercihlerinin nasıl değiştiğini de ortaya koydu. Nvidia, yapay zekâ çiplerine yönelik güçlü talep sayesinde hızlı büyürken son dönemde veri merkezi harcamalarının geri dönüşü ve sektörün yüksek değerlemeleri tartışılmaya başladı.

Apple ise doğrudan yapay zekâ çipi üretmiyor. Şirketin değer kazanması, iPhone satışları, hizmet gelirleri, güçlü nakit üretimi ve rakiplerine kıyasla daha düşük altyapı harcamaları üzerinden şekillendi.

Yatırımcıların yüksek maliyetli yapay zekâ projelerine karşı daha seçici davranması, milyarlarca dolarlık veri merkezi bütçelerine girmeyen Apple’ın lehine çalıştı.

Yapay zekâ faturası tersine çalıştı

Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta gibi şirketler yapay zekâ modelleri, gelişmiş çipler ve veri merkezleri için harcamalarını hızla artırdı. Apple ise aynı ölçekte fiziksel altyapı yatırımı yapmak yerine daha sınırlı ve ortaklıklara dayalı bir model izledi.

Şirket, yenilenen Siri dahil bazı yapay zekâ hizmetlerinde Google teknolojilerinden yararlanmayı tercih etti. Bu yaklaşım Apple’ın büyük veri merkezi borçları ve yüksek sermaye harcamalarıyla karşılaşmasını sınırladı.

Daha düşük yatırım harcaması, Apple’ın nakit akışını ve hisse geri alım kapasitesini korumasına yardımcı oldu. Şirketin piyasadaki hisse sayısını geri alımlarla azaltması da hisse başına kârı ve toplam değerlemeyi destekledi.

Rakiplerinin yapay zekâ yatırımlarından ne zaman yeterli gelir üreteceği tartışılırken Apple, mevcut ürün ve hizmet ekosisteminden nakit üretmeyi sürdürdü. Bu ayrışma, teknoloji hisselerinde yaşanan satış baskısı sırasında Apple’ın daha güçlü kalmasını sağladı.

Kiralama modeli satış hesabını değiştirdi

Apple, 5 trilyon dolarlık eşiği gördüğü gün ABD’de yeni cihaz kiralama programını da başlattı. Klarna tarafından sağlanan Apple Upgrade programı; iPhone, Apple Watch, Mac ve iPad ürünlerini kapsıyor.

Program kapsamında iPhone ve Apple Watch modelleri 12 veya 24 aylığına kiralanabilecek. Mac ve iPad modellerinde ise 24 ve 36 aylık seçenekler sunulacak.

Aylık ödemeler iPhone için 17,99 dolardan, Apple Watch ve iPad için 11,99 dolardan, Mac modelleri için 24,99 dolardan başlıyor. Müşteriler sözleşme sonunda cihazı iade edebilecek, tek ödeme yaparak satın alabilecek veya yeni modele geçebilecek.

Programın yalnızca ABD’de uygulanması planlanıyor. Yeni model, yüksek cihaz fiyatlarının tüketici talebi üzerindeki baskısını azaltmayı ve kullanıcıların Apple ekosisteminde daha sık cihaz değiştirmesini sağlamayı hedefliyor.

Kiralama sistemi ayrıca Apple’a düzenli ödeme akışı ve ikinci el cihaz stoğu sağlayabilir. İade edilen ürünlerin yenilenerek tekrar satılması, şirketin hizmet ve donanım gelirleri arasındaki bağı da güçlendirebilir.

Sıradaki sınav bilanço

Apple’ın 5 trilyon dolarlık değeri kalıcı hâle getirip getiremeyeceğini şirketin açıklayacağı yeni finansal sonuçlar belirleyecek. Apple, üçüncü mali çeyrek bilançosunu 30 Temmuz’da ABD piyasalarının kapanmasının ardından yayımlayacak.

Şirketin yatırımcı konferansı Türkiye saatiyle 31 Temmuz saat 00.00’da başlayacak. Piyasa beklentisi, Apple’ın çeyrek gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 artması yönünde.

Apple, bir önceki çeyrekte gelirini yüzde 17 artırarak 111,2 milyar dolara çıkarmıştı. Hisse başına kâr ise yüzde 22 yükselişle 2,01 dolara ulaşmıştı.

Yeni bilançoda iPhone satışları, hizmet gelirleri, Çin pazarındaki performans ve yapay zekâ yatırımlarına ilişkin açıklamalar izlenecek. Sonuçların beklentileri karşılaması hâlinde Apple hisseleri yeniden 5 trilyon dolarlık sınırın üzerine çıkabilir.

Beklentilerin altında kalınması durumunda ise tarihi değerleme, hissede kâr satışlarını hızlandırabilecek bir baskı unsuruna dönüşebilir. Bu nedenle 30 Temmuz bilançosu, şirketin piyasa değerindeki rekorun kalıcılığı açısından kritik eşik olacak.