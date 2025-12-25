Apple CEO'sundan spor devine 3 milyon dolarlık destek mesajı: 50 bin hisse aldı

Spor devi Nike, yaptığı bir bildirimde, uuzun süredir yönetim kurulunda yer alan ve bağımsız başkan vekili olan Tim Cook’un şirkete yaklaşık 3 milyon dolar tutarında hisse yatırımı yaptığını açıkladı.

Apple CEO'su Cook, 50 bin hisse alımıyla Nike'taki toplam payını neredeyse iki katına, 105 bin hissenin üzerine çıkardı. Cook'un sahip olduğu hisselerin toplam değeri ise yaklaşık 6 milyon dolara ulaştı.

Gelişmenin ardından Nike hisseleri çarşamba günü kapanışta yüzde 4,64 yükseldi.

Cook'tan Nike CEO'suna destek

Cook’un bu hamlesi, spor giyim devini yeniden ayağa kaldırmaya çalışan Nike CEO’su Elliott Hill’e güçlü bir destek mesajı olarak yorumlandı.

Guggenheim analisti Simeon Siegel, CNBC’ye yaptığı açıklamada, "Kendi kişisel servetinizle alım yaptığınızda paranızı ortaya koymuş olursunuz ve çok net bir mesaj verirsiniz.İster yatırım amaçlı ister bir sinyal olarak olsun, mesaj ortada" dedi.

Şirket ayrıca, yönetim kurulunun bir diğer üyesi ve denetim komitesi başkanı Robert Swan’ın da bu hafta yaklaşık 500 bin dolar değerinde Nike hissesi satın aldığını duyurdu.

Hill’in yeniden yapılanma stratejisi

Geçen yıl ekim ayında CEO olarak Nike’a dönen Hill, yoğun rekabet ve başarısız doğrudan satış stratejisi nedeniyle zor durumda olan şirketi devraldı. Hill, “win now” adını verdiği stratejiyle kültür, ürün, pazarlama, satış kanalları ve fiziksel mağaza deneyimi olmak üzere beş temel alana odaklanıyor. Spor köklerine dönüş yapan şirket, koşu, basketbol, futbol ve antrenman alanlarında yeniden güçlenmeyi hedefliyor.

Ancak toparlanma süreci kolay ilerlemiyor. Şirket hisseleri, ikinci çeyrek finansal sonuçlarında Çin satışlarında sert düşüş açıklanmasının ardından geçen hafta geriledi. ABD’de uygulanan gümrük vergileri de kârı olumsuz etkiledi. Şirket, fiyat artışlarıyla bu kayıpları telafi etmeyi planlıyor.

Yıl başından bu yana Nike hisseleri yüzde 18,5 değer kaybetmiş durumda.

Tim Cook ve Nike'ın güçlü bağı

Tim Cook, 2005 yılından bu yana Nike yönetim kurulunda yer alıyor. Apple ve Nike, yıllar içinde fitness uygulamaları ve Apple Watch’un Nike versiyonları gibi birçok ortak projeye imza attı.

Cook, Nike’a olan desteğini sadece yatırımlarla değil, kişisel tercihiyle de gösteriyor. Cook, bu yılın başlarında Tokyo’daki bir Apple mağazasının yeniden açılışında, özel tasarım Nike Vomero Plus spor ayakkabılarıyla görüntülendi. Ayakkabıların, Japon marka Kuon’un zanaatkâr kolu Sashiko Gals tarafından tasarlandığı belirtildi. Cook, 2024’te düzenlenen bir Apple etkinliğinde yeni iPad serisini tanıtırken de tek örnek Nike spor ayakkabıları giymişti.