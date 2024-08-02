Apple gelirini üçüncü çeyrekte artırdı: En fazla satış iPhone'dan

Apple, mali yılının üçüncü çeyreği olan ve haziranda sona eren dönem için hisse başına 1,40 dolar düzeltilmiş hisse başına kâr bildirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 1,26 dolar olmuştu.

Wall Street analistleri hisse başına kârın 1,29 ila 1,45 dolar arasında değişmesini bekliyordu. Ortalama beklenti 1,35 dolar seviyesindeydi.

Apple üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artışla 85,78 milyar dolar gelir elde etti. Analistlerin beklentisi 84,53 milyar geler elde edildiği yönündeydi.

Apple haziranda sona eren 3 ayda net kârını 21,45 milyar dolar olarak duyurdu. Bir önceki yılın aynı döneminde ise bu rakam 19,88 milyar dolar veya hisse başına 1,26 dolardı.

Apple’ın finans şefi Luca Maestri, analistlerle yaptığı görüşmede, şirketin cari çeyrekte de benzer bir genel gelir artışı beklediğini söyledi.

iPhone satışları hâlâ önde

iPhone satışları Apple'ın en önemli işi olmaya devam ediyor. Satışların yüzde 46'sını iPhone satışları oluşturuyor.

Apple CEO’su Tim Cook CNBC’den Steve Kovach’a yaptığı açıklamada "Sabit döviz bazında, yıldan yıla büyüdük. Ve bu yüzden operasyonel açıdan olaya böyle bakıyoruz" dedi.

Cook, Apple’ın yeni duyurduğu Apple Intelligence hizmetinin satışlara olumlu etkisi konusunda henüz bir şey söyleyemeyeceğini ancak bu hizmetin sonbaharda müşterilere gönderilmeye başlanmasının ardından şirketin hizmeti hazır hale getirmek için harcamaları artırdığını söyledi.

iPad'de güçlü büyüme

Apple, yıllık bazda yaklaşık yüzde 24 artışla 7,16 milyar dolarlık satışa ulaşan iPad bölümünde en güçlü büyümeyi gösterdi.

Cook, iPad satın alanların yaklaşık yarısının ilk kez satın aldığını, bu durumun tablet pazarının henüz doygunluğa ulaşmadığını gösterdiğini söyledi.

Mac'lerde artış yüzde 2

Apple’ın Mac bölümü, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yaklaşık yüzde 2 artışla 7 milyar dolarlık satış bildirdi.

Apple Watch satışları, Beats veya AirPods gibi kulaklıklar ve HomePod ev hoparlörleri “Giyilebilir Cihazlar, Ev ve Aksesuarlar” başlığı altında raporlanıyor. Her şeyi kapsayan kategorideki satışlar çeyrek boyunca yüzde 2 düşüşle 8,10 milyar dolara geriledi.

Abonelik hizmetlerinde de yüzde 14'lük artışla 24,21 milyar dolara ulaşıldı.